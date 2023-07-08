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讓更好產品先發 Mazda CX-9年底退出北美 全新CX-90取代

記者黃俐嘉／即時報導
Mazda CX-90。（取材自Mazda）
Mazda CX-90。（取材自Mazda）

曾宣布要在今年底前發布多達五款全新休旅的Mazda，目前已推出了CX-50、CX-60與CX-90，至於CX-70與CX-80則分別於先前預告會在2023年底前亮相。而近期出現原廠不確定CX-5是否會進入下一代的傳聞，在經過Mazda確認會以複合式動力發行下一代車型後，如今卻有另一款休旅傳出之後不再推出2024年式的消息！

Mazda CX-9。（取材自Mazda）
Mazda CX-9。（取材自Mazda）

Mazda一系列新休旅陸續登場後，讓市場上如CX-5、CX-9等銷量長紅SUV開始出現了「可能會離開」的傳聞，根據Mazda USA最新宣布的消息表示，美規Mazda CX-9將於今年結束其在美國市場的銷售業務，除了不再推出2024年式車型外，也將正式退出北美地區，日後這輛大型休旅的空缺將由最新的旗艦七人座休旅CX-90補上。

Mazda CX-9。（取材自Mazda）
Mazda CX-9。（取材自Mazda）

Mazda CX-90內裝。（取材自Mazda）
Mazda CX-90內裝。（取材自Mazda）

從第一代與Ford共用底盤到現今第二代改搭自家的Skyactiv平台，Mazda CX-9問世至今已近17年之久。目前現行第二代採用Kodo設計語彙的CX-9，是在2015年洛杉磯車展中登場，並且搭載2.5升Skyactiv-G直列四缸渦輪引擎，最大馬力可輸出250hp/44.2kgm。不過，即將成為美規CX-9繼位者的Mazda CX-90，卻是有著直六渦輪與PHEV雙動力的全新休旅！

Mazda CX-90。（取材自Mazda）
Mazda CX-90。（取材自Mazda）

Mazda CX-9。（取材自Mazda）
Mazda CX-9。（取材自Mazda）

被原廠形容為具備多工、性能、設計與豪華綜合體的Mazda CX-9，雖然也是輛相當適合全家出遊使用的「家用SUV」，但嶄新的CX-90已成為原廠主要先發車款，從目前開出的3萬9595美元價格就能看出原廠將讓CX-90繼位的念頭，因為美規CX-90僅較CX-9入門價多了845美元！有著結合48V的直六渦輪與全新e-Skyactiv PHEV動力，再加上豪華感升級的內裝鋪陳，汰除舊有CX-9似乎也是遲早的事情。

Mazda CX-90。（取材自Mazda）
Mazda CX-90。（取材自Mazda）

休旅 CX-5 SUV

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