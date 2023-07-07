走平價路線？Lucid Motors計畫推兩款電動車劍指特斯拉

Lucid Motors有意推出兩款劍指特斯拉Model 3與Model Y的全新純電動車。（取材自Lucid Motors臉書）

儘管現階段旗下僅有「Air」單一車款販售中，但美國新創電動車 廠Lucid Motors仍相當積極的展示品牌未來計畫，除了先前已曝光的高性能「藍寶石」系列Lucid Air Sapphire外，還有預計在明年下半年登場的品牌首款純電休旅 Gravity (原廠曾說過會在2023年初開放預訂)，但品牌執行長Peter Rawlinson對於自家車款的願景不僅如此。

（取材自Lucid Motors臉書）

根據Auto Express報導顯示，Lucis Motors在現有訂價較高的Air與Gravity車系外，計畫推出針對最直接競爭對手特斯拉 Model 3、Model Y的全新純電車款！根據執行長Peter Rawlinson的說法，這兩輛全新Lucid電動車未來售價將會訂在5萬美元左右，且很有可能會落在4.8萬美元，如此一來將使Lucid新電動車價格與約4.7萬美元起跳的Model Y、Mustang Mach-E相近。

（取材自Lucid Motors臉書）

此外，Lucid Motors的執行長更直言，未來電動車將搭載容量較小的電池組，以至於讓相關售價有機會落在2.5萬美元，而這也是最能符合未來市場的期待與消費者的需求。因為在之後隨著科技的進步，製造體積小、容量小且生產成本更低，且預計可提供約241公里續航里程的25kWh電池組，或許是勢在必行，但這位執行長也明確說道，定位於豪華純電品牌的Lucid Motors未來並不會製造小容量電池組的電動車，但可以為一些品牌提供相關技術。

Lucid Motors執行長Peter Rawlinson。（取材自Lucid Motors臉書）

順帶一提，Lucid Motors雖然仍未發布新純電休旅Gravity的相關動力資訊，但有鑒於Lucid Air推出了代表品牌動力之最、全新的「Sapphire」藍寶石車型，且原廠亦曾表示，日後任何Lucid的新車，其頂車型都會以Sapphire藍寶石為主，因此外媒猜測全新Lucid Gravity將很有機會獲得「藍寶石」高性能車系。做為參考，Lucid Air Sapphire搭載三顆電動馬達，其最大馬力擁有超過1200hp的實力。