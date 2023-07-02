BMW M Performance入門休旅加一 X1 M35i xDrive在美首發

BMW X1 M35i xDrive。 （取材自BMW）

原廠代號U11的第三代BMW X1在還沒發表前，曾經有輛配置四出尾管的偽裝X1在歐陸街頭測試時被媒體捕捉到，後來也隨即被證實其為全新BMW X1 M35i xDrive。就在等待多時後，原廠總算於標準版X1發行一年後，正式發布了全新BMW X1 M35i xDrive，讓品牌這款人氣買氣兼具的前驅休旅 ，又多了全新且熱血的動力選擇。

BMW X1 M35i xDrive。 （取材自BMW）

全新BMW X1 M35i xDrive搭載為其重新調教過的2.0升M TwinPower Turbo四缸渦輪增壓引擎，搭配七速Steptronic手自排變速箱並結合xDrive智能四輪驅動系統。最大馬力可爆發出300hp (5,750~6,500rpm) 與峰值扭力40.8kgm (2,000~4,500rpm)，從零加速至100km/h僅需花費5.4秒就能達成，車輛最高極速則是被限制在250kkm/h。值得注意的是，美規車型最大馬力還將提升至312hp。

BMW X1 M35i xDrive。 （取材自BMW）

由於晉升為M Performance車款的緣故，這使得X1 M35i xDrive又比起標準版多了如M款懸吊系統、機械式LSD限滑差速器、DSC動態穩定系統、M款運動化排氣尾管、19吋特殊雙幅式鋁圈造型 (可選配升級至20吋) 等，還換上車高降低15mm的M款專用底盤，以及前385mm四活塞、後330mm單活塞的通風打孔煞車卡鉗碟盤，M款煞車系統更能確保車輛在濕滑路面或加速後急停時的穩定性。

BMW X1 M35i xDrive。 （取材自BMW）

除了操控方面有所升級，全新BMW X1 M35i xDrive在外觀與內裝部份也都有著濃厚M Performance的運動氣息，如車頭換上帶有M標誌的雙腎形黑色水箱護罩 (而且還是BMW M GmbH高性能車款才有的雙槓M格柵)、M款黑色後視鏡外蓋、M款紅色煞車卡鉗、直徑80mm的圓形排氣尾管，而車尾右側亦有專屬的「M35i」銘牌彰顯其不凡之身分。

BMW X1 M35i xDrive。 （取材自BMW）

BMW X1 M35i xDrive。 （取材自BMW）

至於內裝方面除了有著大量Alcantara皮革製成的布局外，還換上了紅黑交織的運動化座椅 (前排座椅皆有電動調整，駕駛座另附記憶功能)、M款安全帶，更特別的是，全新BMW X1 M35i xDrive更是品牌首款裝載Operating System 9 (iDrive9) 的新車。當時標準版車型發布時則為搭載iDrive 8.0車載系統。

BMW X1 M35i xDrive。 （取材自BMW）

全新BMW X1 M35i xDrive將會與其餘U1 X11車型一同在品牌位於德國 的Regensburg工廠量產，預估上市間會落在今年10月，並選擇美國作為其首發市場，歐規X1 M35i xDrive則緊跟在11月上市。而美規價格也已正式公布，售價為4900美元起 (未包含995美元的目的地費用)。

BMW X1 M35i xDrive。 （取材自BMW）