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硬派Ford Bronco不只能越野 穿上裝備變身消防指揮車

記者陳威任／即時報導
Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一種可以進入偏遠地區的移動消防指揮車。 （圖：Ford提供）
Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一種可以進入偏遠地區的移動消防指揮車。 （圖：Ford提供）

硬派越野車Ford Bronco除了作為越野及從事戶外活動的用車外，超強的地形能力更成為救災利器。Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，設計成一種可以進入偏遠地區的移動消防指揮車，將以優異地形能力及先進科技，在新墨西哥州的班德利爾國家紀念碑服役。

這款Bronco搭載Sasquatch Package大腳怪套件．除了增加了懸吊升降機和35吋輪胎，以實現更好的越野性能。配有工廠安裝的警告絞盤、格柵護罩和帶紅色裝飾的鎖緊輪可幫助Ford Bronco進入它負責保護的3.3萬英畝國家紀念碑的偏遠地區。

Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一...
Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一種可以進入偏遠地區的移動消防指揮車。 （圖：Ford提供）

Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一...
Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一種可以進入偏遠地區的移動消防指揮車。 （圖：Ford提供）

由於Ford Bronco的重點是指揮站，它不具備直接滅火的能力。 然而，它配備了一系列先進的通信系統，其中最重要的是政府規格的無線電和衛星連接。 這些裝備占據了第二排座椅後面的空間，但仍有足夠的空間容納先進的無人機，將即時影像傳輸到車上的平板電腦。先進的軟體套件控制著這一切，讓操作人員有更好的機會在早期階段發現火災。

Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一...
Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一種可以進入偏遠地區的移動消防指揮車。 （圖：Ford提供）

Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一...
Ford與消防和救援車輛製造商Darley合作，將Ford Bronco設計成一種可以進入偏遠地區的移動消防指揮車。 （圖：Ford提供）

班德利爾國家紀念碑的負責人帕特里克·蘇達斯 (Patrick Suddath) 說：「我要感謝福特的慷慨捐贈。 過去 20年來，氣溫升高和風力更強，導致火災規模更大，更難以預測和管理。」他補充說，Ford Bronco將幫助他們更好地管理此類火災，並儘量減少對當地部落的影響。

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