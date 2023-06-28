Toyota推GR Supra 45th Anniversary特仕車 限量900台只在美國賣
Toyota USA近期正在進行新年式產品更新，同時也藉著這個機會，發表GR品牌旗下個別特仕車款。其中為了紀
念1979年第一代 Celica Supra誕生，車系至今經過45年五個世代，GR Supra在2024年式推出45th Anniversary特仕車，以上一代A80 Supra為靈感，在外觀視覺上利用一些塗裝和套件來點綴。GR Supra 45th Anniversary只在美國市場販售，限量900台。
原廠特別強調，GR Supra 45th Anniversary是對第四代A80 Supra的絕對致敬，因此這兩車僅有Mikan Blast（Mikan在日語中意為蜜柑也就是橙色）和 Absolute Zero（白色）兩種車色，每一款車色各450台。
但無論哪一種顏色，GR Supra 45th Anniversary都將標配19吋鋁圈、黑色GR煞車卡鉗以及車側的Supra黑色字樣和賽車條紋。車尾則有一支可手動調整角度的大尾翼，引擎蓋下則是有橙色塗裝的引擎室拉桿增加車頭剛性。
每一輛GR Supra 45th Anniversary都將基於3.0 Premium等級打造。因此，搭仔的動力為382 hp馬力的3.0升直六渦輪引擎。可以選擇八速自排或六速手排車型。預計將於今年秋季末時上市。
其實Toyota幾乎每一年都在對Supra推出特別仕樣車，過去，A91、A91-CF 和 A91-MT都算是每年的小更新，雖然血統派的車迷或許不太認同，但不可否認的是它就是延續過往Supra的歷史，並且會持續不斷的向前代車型致敬。
此外GR Supra GT4賽車產量達到了100輛的里程碑。自推出以來，GR Supra GT4客戶已在GT4 歐洲系列賽、GT4 美洲賽和日本 Super Taikyu等賽事以及紐柏林24小時耐力賽等賽事中贏得了三大洲的比賽和冠軍。截至2022年底，全球317場比賽中累計625場參賽，取得79場組別勝利、20場總冠軍和207次登上領獎台。2023年，將有27輛GR Supra GT4賽車在歐洲參賽，20輛在北美參賽，12輛在亞洲（包括日本）參賽。
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