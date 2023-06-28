Toyota推GR Supra 45th Anniversary特仕車 限量900台只在美國賣

Toyota GR Supra 45th Anniversary。（圖：Toyota提供）

Toyota USA近期正在進行新年式產品更新，同時也藉著這個機會，發表GR品牌旗下個別特仕車款。其中為了紀

念1979年第一代 Celica Supra誕生，車系至今經過45年五個世代，GR Supra在2024年式推出45th Anniversary特仕車，以上一代A80 Supra為靈感，在外觀視覺上利用一些塗裝和套件來點綴。GR Supra 45th Anniversary只在美國市場販售，限量900台。

Toyota GR Supra 45th Anniversary。（圖：Toyota提供）

第四代Toyota A80 Supra。（圖：Toyota提供）

原廠特別強調，GR Supra 45th Anniversary是對第四代A80 Supra的絕對致敬，因此這兩車僅有Mikan Blast（Mikan在日語中意為蜜柑也就是橙色）和 Absolute Zero（白色）兩種車色，每一款車色各450台。

19吋鋁圈、手動可調尾翼、Supra賽車條紋以及900輛限量銘牌。 （圖：Toyota提供）

但無論哪一種顏色，GR Supra 45th Anniversary都將標配19吋鋁圈、黑色GR煞車卡鉗以及車側的Supra黑色字樣和賽車 條紋。車尾則有一支可手動調整角度的大尾翼，引擎蓋下則是有橙色塗裝的引擎室拉桿增加車頭剛性。

引擎室還有橙色的GR引擎室拉桿。（圖：Toyota提供）

每一輛GR Supra 45th Anniversary都將基於3.0 Premium等級打造。因此，搭仔的動力為382 hp馬力的3.0升直六渦輪引擎。可以選擇八速自排或六速手排車型。預計將於今年秋季末時上市。

Toyota GR Supra 45th Anniversary。（圖：Toyota提供）

GR Supra 45th Anniversary內裝就略顯平凡無奇。（圖：Toyota提供）

其實Toyota幾乎每一年都在對Supra推出特別仕樣車，過去，A91、A91-CF 和 A91-MT都算是每年的小更新，雖然血統派的車迷或許不太認同，但不可否認的是它就是延續過往Supra的歷史，並且會持續不斷的向前代車型致敬。

Toyota GR Supra 45th Anniversary。（圖：Toyota提供）