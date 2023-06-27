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新年式Toyota GR Corolla Circuit Edition回歸 今年共1600輛配額

記者趙駿宏／即時報導
2024 Toyota GR Corolla。（取材自Toyota）
2024 Toyota GR Corolla。（取材自Toyota）

Toyota特地為美國市場開發的GR Corolla可說是目前GR品牌的當紅炸子雞，由於當初發表時Circuit Edition僅首年限量販售，導致各經銷商溢價賣車情況嚴重。如今，原廠推出2024年式GR Corolla並同時取消首年銷售限制，加碼生產1,600輛Circuit Edition。

Circuit Edition是該車系入門等級GR Corolla Core的升級版本。2024年式的車型上，它配備了與2023年式相同的鍛造碳纖維車頂、大型光澤黑色後擾流尾翼和Torsen限滑差速器，BBS代工的18吋鍛造鋁圈與2023年式Morizo版本相同，並配上米其林Pilot Sport 4S輪胎。同時還配備了Brin Naub絨面革和人造皮革混搭的跑車座椅，以及JBL高級音響系統。

2024 Toyota GR Corolla標配BBS代工的18吋鍛造鋁圈與米其...
2024 Toyota GR Corolla標配BBS代工的18吋鍛造鋁圈與米其林Pilot Sport 4S輪胎。（取材自Toyota）

至於新年式車型新增的項目，包括全新Blue Flame藍色車漆以及專屬藍色內裝，還將前導氣管和底盤進行一些小調整，以獲得更好的空氣動力和操控性。原廠還表示，他們還更換了方向機、後懸吊和電池接地的安裝螺栓。

引擎蓋下的動力則沒有更動，同樣是1.6L直列三缸渦輪增壓引擎，可榨出300hp最大馬力與37.8kg-m峰值扭力，搭配iMT六速手排以及GR Four四輪驅動系統。

2024 Toyota GR Corolla特殊的藍內裝選項。（取材自Toyot...
2024 Toyota GR Corolla特殊的藍內裝選項。（取材自Toyota）

Toyota表示，新年式GR Corolla Circuit Edition今年只會生產1,600輛，於今年秋季上市，售價也會一併公布，但目前還沒有關於到底會生產多少輛GR Corolla的明確消息。

另外，除了新年式GR Corolla準備上市外，在電玩Gran Turismo裡也即推出GR Corolla車型，若搶不到、無法購買真車的朋友，不妨到Gran Turismo裡去買一輛屬於自己的GR Corolla吧，至少電玩裡無限量供應。

Toyota

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