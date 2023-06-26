第二代Toyota C-HR發表前夕搶先曝光 會威脅到Corolla Cross？

Toyota C-HR量產車照片發表前夕搶先曝光。（取材自Instagram／＠cochespias1）

預計26日發表的全新第二代Toyota C-HR，實車照片居然在網路上搶先曝光了。不僅保持著和C-HR Prologue概念車 時期同樣的絢麗造型，甚至要比同集團大一號的Corolla Cross更有跑格，且可能早已備有GR Sport車型。

Toyota C-HR量產車照片發表前夕搶先曝光。（取材自Instagram／＠cochespias1）

量產車的圖片上可見幾乎如實還原C-HR Prologue概念車的樣貌，車頭也採用新世代Toyota家族語彙，鎚頭式LED大燈配上下方的梯形進氣壩，在近期的集團新車Prius、Crown上都能看到類似的設計。

Toyota C-HR車門採隱藏彈出式把手設計。（取材自Instagram／＠cochespias1）

且為了空氣力學，量產車的車門把手也全數採用隱藏式設計，過往這種車門彈出式把手都僅會用在高價位車款，如今C-HR這類的入門跨界也能享有這樣設計，對於車輛質感的提升上十分有助益。

Toyota C-HR量產車照片發表前夕搶先曝光。（取材自Instagram／＠cochespias1）

而車尾部分雖然概念車延伸到車頂的後尾燈設計被取消有點可惜，但保留了bZ系列車頂雙邊尾翼和明顯傾斜的後擋風玻璃，加上兩盞細長且高聳的LED尾燈，在車尾辨識度上也的確獨樹一格。

Toyota C-HR的內裝流出照充滿濃濃的GR Sport風格。（取材自Instagram／＠cochespias1）

車室部分很明顯是採用如Crown的內裝設計語彙，與bZ4X、Prius那類電動車 的駕駛座鋪陳格局不同。車內也可看見全數位儀表板，大型中控螢幕、線傳排檔桿等；另外較為特別的一點是方向盤有著紅色車縫線，下緣貼有GR的銘牌，排檔桿也有紅色點綴，是否表示C-HR GR Sport車型也會同步推出呢？

Toyota先前已經表明C-HR量產版將提供Hybrid混合動力和PHEV插電式混合動力兩種選項。估計應該是和同樣採用TNGA-C平台架構的Prius使用同一套動力總成。