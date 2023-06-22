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想當拓海不用改 Toyota推出GR86 Trueno Edition特仕車

記者趙駿宏／即時報導
Toyota GR86 Trueno Edition。（取材自Toyota）
Toyota GR86 Trueno Edition。（取材自Toyota）

Toyota USA推出限量860台的GR86 Trueno Edition，致敬過往經典車款Corolla Sprinter Trueno，也就是我們常說的AE86。不僅有著黑白熊貓配色，在避震器和煞車也都有進行強化。

Toyota GR86 Trueno Edition。（取材自Toyota）
Toyota GR86 Trueno Edition。（取材自Toyota）

Toyota於1980年代推出的Corolla Levin/Sprinter Trueno(AE86)由於前置引擎後輪驅動的配置加上車輛輕盈、價格實惠，成為當時最流行的運動車款之一。加上90年代「頭文字D」漫畫的推波助瀾，讓這輛車成為Toyota品牌經典車型。主角藤原拓海那輛黑白熊貓配色的Trueno更是許多車迷嚮往的車色。

Toyota GR86 Trueno Edition是致敬80年代的Coroll...
Toyota GR86 Trueno Edition是致敬80年代的Corolla Sprinter Trueno也就是AE86。（取材自Toyota）

進入21世紀後，Toyota讓86的名號重生，即便已進展到第2代GR86，但依然與「頭文字D」、AE86有十分深刻的連結，美國市場GR86的廣告甚至直接製作成「頭文字D」動畫播出。因此這次Toyota USA推出的GR86 Trueno Edition無疑就是在致敬這輛AE86。

GR86 Trueno Edition上有許多Trueno字樣的標示。（取材自T...
GR86 Trueno Edition上有許多Trueno字樣的標示。（取材自Toyota）

除了引擎蓋和車色的黑色條紋外，GR86 Trueno Edition還有些許的性能升級，配備ZF Sachs避震器和Brembo煞車系統，以及標配18吋十輻式鋁圈。這組Sachs避震阻尼利用氮氣和油來吸收震動，有效增加與地面接觸的時間，提供牢固、穩定的轉向。煞車則是使用了Brembo前四後二活塞的配置。

這組性能套件除了標配在Trueno Edition外，一般版也能選配，可適用於2022 年和2023年版本的GR86。

GR86 Trueno Edition標配ZF Sachs避震器和Brembo煞...
GR86 Trueno Edition標配ZF Sachs避震器和Brembo煞車系統。（取材自Toyota）

此外，前幾日Subaru推出BRZ手排車型EyeSight系統後，Toyota也趁這次同步宣布2024年式手排GR86可選配Star Safety System主動安全系統。包括預碰撞制煞車系統、主動巡航控制、車道偏離和搖擺警告、前車駛離警示和後方雷達警告。帶有引擎防盜裝置和警報器的防盜系統也是標準配備。

Toyota GR86 Trueno Edition內裝採紅黑配色。（取材自To...
Toyota GR86 Trueno Edition內裝採紅黑配色。（取材自Toyota）

六速手排的排檔頭上也有Trueno字樣。（取材自Toyota）
六速手排的排檔頭上也有Trueno字樣。（取材自Toyota）

Toyota GR86 Trueno Edition的限量銘牌。（取材自Toyo...
Toyota GR86 Trueno Edition的限量銘牌。（取材自Toyota）

動力部分維持自然吸氣 2.4 升 FA-24四缸水平對臥引擎，可提供228hp馬力和3700rpm就能湧出的25.4kg-m的扭力。6速手排車型的0-100km/h加速時間為6.1秒，可用的六速自排車型則為6.6秒。無論採用哪種變速箱，GR86 均標備Torsen®限滑後差速器，增強轉彎時的牽引力。

2024 Toyota GR86 Trueno Edition 將於今年冬季限量860台發售。

Toyota GR86 Trueno Edition。（取材自Toyota）
Toyota GR86 Trueno Edition。（取材自Toyota）

Toyota

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