曾被封「特斯拉殺手」Rivian也宣布採用特斯拉充電規格

曾被封「特斯拉殺手」的Rivian宣布加入特斯拉的充電規格陣營，成為最新一家採用這項技術的知名公司。(路透)

曾被封「特斯拉 殺手」的Rivian宣布加入特斯拉的充電規格陣營，讓客戶可以使用特斯拉的超級充電網絡，成為最新一家採用這項技術的知名公司，而特斯拉的充電規格顯然正迅速成為業界標準。

根據Rivian 20日發布的聲明，在這項與特斯拉達成的協議下，Rivian的車主明年起可透過轉接頭，在美國和加拿大使用超過1.2萬個特斯拉超充站。2025年起，旗下純電皮卡R1T和純電運動休旅車R1S將配備支援特斯拉北美充電標準（NACS）規格的充電埠，就不必使用轉接頭。這項協議還涵蓋Rivian未來將推出的R2車款。

Rivian 20日早盤漲逾4%。特斯拉漲1%左右。

自福特汽車 上月宣布加入特斯拉旗下NACS充電規格陣營以來，愈來愈多電動車 製造商和充電設施業者轉向特斯拉在北美推動的充電技術。例如，在那不久之後，通用汽車就宣布和特斯拉敲定類似協議，而ChargePoint、Blink Charging、EVgo等充電業者也紛紛提供相容的充電器。

短短幾周內就出現一連串宣布加入特斯拉陣營的消息，凸顯這個產業在北美市場整併成單一標準的速度之快。充電基建的可靠性和便利性，被視為讓更多電動車採納的關鍵因素，而單一充電標準可望讓消費者考慮到充電問題時更有信心。

Rivian本身一直都有自家的充電網絡，使用的是CCS標準，是一個和NACS相競爭的主要充電協議。該公司表示，將持續建置充電網絡。