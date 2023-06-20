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曾被封「特斯拉殺手」Rivian也宣布採用特斯拉充電規格

編譯林奇賢／綜合外電
曾被封「特斯拉殺手」的Rivian宣布加入特斯拉的充電規格陣營，成為最新一家採用這項技術的知名公司。(路透)
曾被封「特斯拉殺手」的Rivian宣布加入特斯拉的充電規格陣營，成為最新一家採用這項技術的知名公司。(路透)

曾被封「特斯拉殺手」的Rivian宣布加入特斯拉的充電規格陣營，讓客戶可以使用特斯拉的超級充電網絡，成為最新一家採用這項技術的知名公司，而特斯拉的充電規格顯然正迅速成為業界標準。

根據Rivian 20日發布的聲明，在這項與特斯拉達成的協議下，Rivian的車主明年起可透過轉接頭，在美國和加拿大使用超過1.2萬個特斯拉超充站。2025年起，旗下純電皮卡R1T和純電運動休旅車R1S將配備支援特斯拉北美充電標準（NACS）規格的充電埠，就不必使用轉接頭。這項協議還涵蓋Rivian未來將推出的R2車款。

Rivian 20日早盤漲逾4%。特斯拉漲1%左右。

自福特汽車上月宣布加入特斯拉旗下NACS充電規格陣營以來，愈來愈多電動車製造商和充電設施業者轉向特斯拉在北美推動的充電技術。例如，在那不久之後，通用汽車就宣布和特斯拉敲定類似協議，而ChargePoint、Blink Charging、EVgo等充電業者也紛紛提供相容的充電器。

短短幾周內就出現一連串宣布加入特斯拉陣營的消息，凸顯這個產業在北美市場整併成單一標準的速度之快。充電基建的可靠性和便利性，被視為讓更多電動車採納的關鍵因素，而單一充電標準可望讓消費者考慮到充電問題時更有信心。

Rivian本身一直都有自家的充電網絡，使用的是CCS標準，是一個和NACS相競爭的主要充電協議。該公司表示，將持續建置充電網絡。

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