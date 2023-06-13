豐田攻全固態電池電動車 充電10分鐘跑1200公里 最快2027推出

豐田汽車正在發展全固態電池電動車技術。（美聯社）

豐田汽車 目標最快在2027年推出一款配備全固態電池的電動車 ，這種技術預料讓汽車充飽電後，續航里程比現在增加一倍以上。

日經新聞報導，豐田近期在靜岡縣一座研究基地進行簡報時透露上述計畫，預料全固態電池電動車技術將在2027年或2028年商業化。

延長固態電池的壽命一直是阻礙這項技術邁向商業可行性的一大問題，而豐田表示已克服這項難題。如果掃除了發展量產產能的下一個障礙，可能會重塑電動車版圖。

豐田技術長中島宏樹表示：「我們發現高品質的材料。我們將跟上世界其他地方的步調，一定會把它投入應用。」

固態電動車電池可在10分鐘內充飽電，讓汽車續航里程達1200公里，是傳統鋰離子電池的2.4倍。

不過，固態電池的電極會在一次次的充電過程中反覆膨脹與收縮，這會導致電極最終與固體電解質材料分離，損害電池。目前的固態電池頂多只能充電幾百次，遠遠不如市場上電動車電池必須能充電數千次的表現。

豐田是固態電池領導者，擁有超過1000項專利。在2020年，豐田測試一款安裝固態電池的電動車原型車，該公司尋求在2025年之前把這種電池安裝到油電混合車中。豐田計劃最終開發出一種固態電池，充電不到十分鐘就能行駛約1500公里。

以目前的電池技術而言，電動車每次充飽電後的續航里程比汽油車、油電混合車還短。豐田的電動車bZ4X充電30分鐘可行駛約600公里，日產的全電動Ariya充電45分鐘可行駛380公里，特斯拉的Model Y在充電15分鐘後可行駛260公里。

固態電池要受到歡迎，必須先擴大產量與降低成本。根據日本科學技術廳的說法，目前固態電池的生產成本為每千瓦時6萬至35萬日圓（430至2500美元），是鋰離子電池每千瓦時1.4萬日圓的25倍。

豐田希望利用固態電池來衝刺電動車事業，該公司去年在全球僅賣出2萬輛電動車，期望在2026年年銷量可擴大至150萬輛、2030年達350萬輛。

同時間，豐田也在提升鋰離子電池的性能，最快在2026年推出新一代電動車，充電20分鐘後可行駛約1000公里。