前驅扭力梁 四驅雙A臂 Lexus LBX劃時代入門跨界休旅發表

Lexus LBX全新入門小休旅正式發表。（圖：Lexus提供）

Lexus在日前於義大利 米蘭推出全新入門跨界車款LBX，這也是Lexus專為歐洲市場設計的第一款車型。搭載著1.5升Hybrid動力、新型的鎳氫電池，加上TNGA-B模組化平台，是品牌迄今為止最小的車型，定位在UX之下，也間接承接過往CT車系的市場。而Lexus LBX將於2024年初導入歐洲、日本和全球部分市場。

Lexus LBX。（圖：Lexus提供）

LBX的車名代表Lexus Breakthrough Crossover，把Lexus的品牌吸引力擴展到新的市場。它在設計和技術方面融入了現代理念，同時保持了Lexus與眾不同的奢華工藝和品質。原廠還表示使用三個字母 的名稱意義重大，以前只有LFA超級跑車享有這種殊榮。

LBX的車名原意為Lexus Breakthrough Crossover。（圖：Lexus提供）

雖然LBX與同門師兄弟Yaris Cross同樣採用TNGA-B模組化平台，但Lexus還是稍微對它進行了修改，以確保LBX的駕駛感受能夠滿足Lexus品牌客群的需求。其軸距加長了20mm、前懸縮短、輪距加寬，這也讓LBX的車身尺碼來到了長4190mm、寬1825mm、高1545mm，軸距2580mm，車重則為1280kg。LBX標配18吋圈胎，並且有前輪驅動和四輪驅動可選。

LBX與Yaris Cross同樣採用TNGA-B模組化平台，但Lexus還是有對其進行修改。（圖：Lexus提供）

LBX的車身尺碼，長4190mm、寬1825mm、高1545mm，軸距2580mm。（圖：Lexus提供）

其中在前懸吊部分也經過重新設計，全都採取麥花臣形式，以優化LBX的操控性；但後懸吊部分就根據驅動形式不同分為兩種設定，若是前驅2WD車型就採用扭力梁懸吊，AWD四輪驅動車型則改採雙A臂設定。

LBX四驅AWD車型，後懸吊就採用雙A臂形式。（圖：Lexus提供）

AWD版本則會使用Lexus E-Four四輪傳動技術，在後軸上放上一個額外的電動馬達。（圖：Lexus提供）

動力單元方面，搭載新一代Hybrid混合動力系統，由1.5升三缸引擎配上全新的低電阻、高輸出、雙極鎳氫(NiMH)電池和電動馬達，其Hybrid系統主要部件都經過重新設計，包括聯合傳動器和動力控制單元，以提高效率、減少損耗、減輕重量和縮小尺寸。綜效動力輸出來到了136hp馬力和18.7kg-m，0-100km/h加速為9.2秒。

LBX綜效動力輸出為136hp馬力和18.7kg-m，0-100km/h加速為9.2秒。（圖：Lexus提供）

1.5升三缸汽油引擎配上全新的雙極鎳氫(NiMH)電池和電動馬達。（圖：Lexus提供）

而AWD版本則會放上Lexus E-Four四輪傳動技術，在後軸上放上一個額外的電動馬達。當在起步、轉彎和低抓地力路面上行駛時，系統會自動將動力分導至後輪，有助於保持車輛穩定並保持駕駛的信心。

AWD版本則會使用Lexus E-Four四輪傳動技術，在後軸上放上一個額外的電動馬達。（圖：Lexus提供）

全新電控煞車系統則可以對車輛煞車姿態進行控制，會自動平衡前後煞車力道分配，以抑制點頭情況並保持線性煞車。同時它還有助於減少轉彎時的車輛側傾，並過濾振動，保持車輛舒適和穩定。

全新電控煞車系統，會自動平衡前後煞車力道分配，以抑制點頭情況。（圖：Lexus提供）

雖然是入門車型，但Lexus在噪音和振動 (NVH) 方面也要讓LBX符合品牌地位。利用在引擎上增加一個平衡軸，以減少可能在機艙內產生共鳴效應的振動。車門上也使用阻尼片以抑制高頻噪音，引擎蓋整個邊緣進行密封，以及在車輛下方的特定區域使用隔音和吸音板、內襯和泡棉。

Lexus針對噪音和振動 (NVH) 方面也有對LBX做了加強。（圖：Lexus提供）

走進車室內，熟悉的Tazuna 設計概念讓LBX 擁有開闊、清晰的視野，水平儀表板採用簡潔的設計，座椅位置比大多數跨界車低得多。配備一個12.3吋的全數位儀錶板以及直立式的9.8吋的中控螢幕，支援無線Apple CarPlay和有線Android Auto，並裝載最新的Lexus Link Connect系統，同時享有OTA更新服務。另還選配13具揚聲器的Mark Levinson音響。

LBX除了基本車型等級之外，Lexus還提供Elegant、Relax、Emotion和Cool四種內裝「氛圍」可供選擇，每一個都是針對不同類型的客戶所設計。

Lexus LBX有著嶄新的內裝鋪陳，且駕駛前方視野特別平坦。（圖：Lexus提供）

直立式的9.8吋的中控螢幕是Lexus車系首度搭載。（圖：Lexus提供）

LBX標配12.3吋的全數位儀錶板。（圖：Lexus提供）

最後是外觀部分，LBX啟用了全新車頭布局，打破了過去十年對於Lexus紡錘形水箱罩的既定印象，無縫無框的紡錘水箱罩賦予了車輛強勁、動感的姿態。且還具有空氣動力學效率，有助於車輛上方和周圍氣流的順暢。全新的頭燈設計將日行燈和方向燈整合在一起，也讓Lexus的獨特L型燈條改為朝外勾而不是朝內設計。

LBX啟用了全新車頭布局，將水箱罩與前保桿融為一體。（圖：Lexus提供）

LBX日行燈和方向燈整合，讓Lexus的獨特L型燈條改為朝外勾而不是朝內設計。（圖：Lexus提供）

全新造型還具有空氣動力學效率，有助於車輛上方和周圍氣流的順暢。（圖：Lexus提供）

至於LBX車尾則呈現層次分明的設計，車牌也已向下移至保險 桿處，因此在後門上的LEXUS字樣更加明顯。同樣，L型尾燈的最大的改變是採用不規則的貫穿式設計，使整體車尾保有獨特的辨識度。後保桿下方的側腮造型則與前保桿下方進氣壩相呼應。

LBX車尾也具有獨特的緊湊肌理感。（圖：Lexus提供）

LBX車尾則呈現層次分明的設計，車牌也已向下移至保險桿處。（圖：Lexus提供）

Lexus尚未透漏LBX的售價，計劃在2023年底投入生產，從2024 年初開始在歐洲和部分全球市場銷售。Lexus歐洲負責人Dimitris Tripospitis表示，未來LBX的銷售預估將佔品牌50%以上，將成為其歐洲車系陣容中的核心車型。