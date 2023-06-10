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寧德時代車用電池 快充10分鐘續航力超400公里

記者陳宥菘／即時報導
寧德時代首席科學家吳凱10日透露，寧德時代將推出一款效果可達充電不花10分鐘，續航力超過400公里的高效車用快充電池。（新華社）
寧德時代首席科學家吳凱10日透露，寧德時代將推出一款效果可達充電不花10分鐘，續航力超過400公里的高效車用快充電池。（新華社）

2023世界動力電池大會近日在具「中國動力電池之都」知名的四川宜賓舉行，中國「電池一哥」寧德時代首席科學家吳凱10日於大會上分享，寧德時代在快充領域的最新發展。他透露，寧德時代將推出一款效果可達充電10分鐘，續航力超過400公里的高效車用快充電池。

據IT之家報導，雖然目前還不清楚寧德時代這款電池，將用於哪個品牌的車款、車型，但可與之前寧德時代發布的消息稍作對照。

報導指，此前，理想汽車首款純電車型搭載寧德時代4C麒麟電池，該電池支持800V高壓超充，充電10min即可實現續航400km，將充電效率「從2G帶入5G時代」，讓純電車用戶也能享受「加油」般的體驗。

當時，理想汽車表示，此款快充核心技術是基於第三代功率半導體的高壓電驅系統，包含具備4C充電能力的電池、寬溫域的熱管理系統和4C超充網絡，方能達成。

據寧德時代提供的技術參數，麒麟電池體積利用率最高可達72%，新的電池包可將三元電池系統能量密度提升至每公斤255Wh，磷酸鐵鋰電池系統能量密度提升至每公斤160Wh，可同時適用當下主流的三元鋰和磷酸鐵鋰兩種體系。

另，據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的年5月動力電池月度數據，中國動力電池6月產量共計56.6GWh，年增57.4%，與上月相比增長20.4%。共計35家動力電池企業實現裝車配套，其中寧德時代以41.31%的市佔率排名第一，比亞迪佔比30.72%位居第二。

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