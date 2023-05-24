發表時間公佈 全新Lexus TX大型豪華休旅6月正式登場

全新Lexus TX大型豪華休旅預告發表。（取材自Lexus）

儘管產品陣容已經有著GX與LX，但這兩款休旅 的定位皆不同，在需要足夠抗衡雙B品牌的同級距車型下，Lexus在月初時便曾經無預警公佈將於今年度發表一輛全新大型豪華休旅，而定名為「Lexus TX」的新成員現在確定將在下個月正式發表。

全新Lexus TX預告發表。（取材自Lexus）

Lexus在美國時間23日時，於官方Newsroom上公佈了全新TX將於6月8日正式發表，並且又再釋出兩張TX座艙剪影照，其中一張為三排、六人座 (2+2+2) 的座椅配置版本，另一張則為新世代Lexus導入的門板設計，手把上還有著Lexus新式車門開啟紐。

另外，全新Lexus TX與今年2月上旬正式公開的Toyota Grand Highlander相同，皆是建構於豐田 汽車TNGA-K模組化底盤平台上，從先前露出的偽裝測試車與車尾預告剪影照看出，儘管輪廓有些相似；但或許是訴求豪華感，全新Lexus TX輪拱處並未如Grand Highlander般放上黑色防刮材質。

全新Lexus TX大型豪華休旅預告發表。（取材自Lexus）

不過，原廠對於全新Lexus TX動力規格方面仍是三緘其口，僅能先從有著密切關聯的Toyota Grand Highlander推測，其在北美市場提供了265hp的2.4升渦輪增壓引擎、245hp的2.5升Hybrid油電動力，以及新世代Lexus RX亦有採用、綜效馬力達到362hp的2.4升Turbo Hybrid，而最後這具油電渦輪亦有使用於新世代Lexus RX之上，並配備四輪驅動系統。