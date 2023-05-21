瑞典版Maybach？Volvo推出EX90 Excellence搶攻層峰級距客群

Volvo EX90 Excellence。（取材自Volvo）

決心要成為純電車廠的Volvo，在去年11月上旬帶來了堪稱是品牌目前最頂級，同時也是最安全的旗鑑純電休旅 EX90，但或許是為了開拓更多客源，Volvo前些日子在上海車展中帶來了以EX90做為基底而打造的「EX90 Excellence」。

Volvo EX90 Excellence。（取材自Volvo）

標準版為三排、七人座的Volvo EX90，在EX90 Excellence車型上則改採雙排、四人座的設定，這代表著後排座椅更換為獨立式設計，並以中央扶手隔出空間提升隱私 度。而Volvo更強調，如果比起自己開車，更喜歡的是在後座放鬆休息，Volvo EX90 Excellence將會是輛非常適合後座買家的新選擇。

Volvo EX90 Excellence內裝。（取材自Volvo）

Volvo EX90 Excellence改採雙排、四人座車型設定。（取材自Volvo）

Volvo EX90後座的中央扶手上，配有一個Orrefors水晶芳香塊並附有三種香味可選擇，而由天然木材製作的中央扶手板，上頭更是有著可調整通加熱 (三種強度) 與按摩功能 (五個不同手法) 的座椅觸控面板。另一方面，兩座椅中間後方還配有一個小冰箱，儼然就是移動版的行動商務艙，而類似的設計也常出現在Mercedes-Maybach中。

Volvo EX90 Excellence主攻後座層峰買家。（取材自Volvo）

由於是基於標準版車型製成，Volvo EX90 Excellence在外觀設計並未改變太多，不過，原廠用了Two-Tone車身塗裝與特殊設計的22吋鍛造鋁圈做出與標準版車型的區隔。除此之外，Volvo並未公布更多細節，但這輛奢華版EX90 Excellence將會配置雙馬達的全輪驅動系統，根據CLTC測試後得到單次充電後最多可跑650公里的續航里程。

（取材自Volvo）

（取材自Volvo）

另外，Volvo不諱言表示，中國市場對品牌而言尤其重要，Volvo EX90 Excellence的誕生正是為了中國高端客戶而生，這輛四人座豪華版純電休旅未來也將率先在當地販售，而EX90 Excellence日後似乎亦有望在一些特定海外市場中販售。