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Toyota Gran Highlander豪華版 Lexus TX密西根測試被捕獲

記者黃俐嘉／即時報導
全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）
全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）

雖然Lexus產品陣容中有著GX與LX，但兩者的定位與引擎排氣量關係，讓品牌一直沒有適合的車款能夠對抗同為豪華品牌的BMW與賓士，但就在上周釋出新車預告後，全新Lexus TX便隨後在密西根州的路上測試時被眼尖的媒體捕獲偽裝車！儘管全身鋪滿了厚重的偽裝衣，也依然抵擋不了Lexus TX大型休旅的氣勢。

全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）
全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）

與在今年2月上旬亮相的全新大型休旅Toyota Grand Highlander有著密切關聯的Lexus TX，也將會建構於TNGA-K模組化底盤平台上，即便Lexus TX偽裝衣太過厚重，以至於難以看清量產車型的樣貌，但姑且可利用現有的Gran Highlander來探究一番。而Lexus在預告新車發表的同時，亦釋出了車尾側讓我們能夠從此處稍有不同設計的部分，辨識出TX與Gran Highlander的差異。

全新Lexus TX大型豪華休旅預告發表。（取材自Lexus）
全新Lexus TX大型豪華休旅預告發表。（取材自Lexus）

全新Lexus TX雖然與Gran Highlander使用相同底盤平台，但因為身為豪華品牌之故，全新Lexus TX在車身上預期將不會使用太多的黑色防刮材質，而目前使用於新世代Lexus RX上的新版紡錘型水箱護罩，理應也會套用於全新Lexus TX身上。另外，由於Grand Highlander在北美市場是款三排、七/八人座的大型休旅，Lexus TX屆時也將比照辦理並且填補RX L在市場上的空缺。

全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）
全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）

動力方面，根據先前商標專利申請的資訊顯示，全新Lexus TX預計將會提供TX350、TX500h與TX550h+，而「h」字樣即是豐田汽車使用的Hybrid油電車型代號，預期全新Lexus TX不僅會有基本的汽油渦輪可選，也將會有新世代Lexus RX亦採用、綜效馬力達到362hp的2.4升Turbo Hybrid油電渦輪動力。

全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）
全新Lexus TX偽裝測試車。（取材自Motor 1）

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