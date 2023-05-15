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正7人座的美式日系休旅來了 全新Lexus TX預告發表

記者黃俐嘉／即時報導
全新Lexus TX大型豪華休旅預告發表。(取材自Lexus)
全新Lexus TX大型豪華休旅預告發表。(取材自Lexus)

在去年春季時，市場上突然傳出「Lexus要推大型豪華休旅」的風聲，但品牌現階段已經有Off-road滿身的GX以及全尺寸休旅LX，為何還需要再推出一款嶄新無比的「Lexus TX」？原因可能就在於Lexus目前尚無可以用來對抗同為豪華品牌BMW X7與Mercedes-Benz GLS的產品。

不過，在當時還僅止於「謠言」的Lexus TX，卻在日前突然於北美官方Newsroom上公布了車尾側的預告身影。同時也正式公布了這輛全新大型豪華休旅車名正為「Lexus TX」。事實上，Lexus早已於2020年9月就曾向美國專利及商標局 (USPTO) 註冊了TX 350與TX 500h兩款車型的名稱，另一方面，Toyota已於今年2月上旬推出了全新大型休旅Grand Highlander，而Lexus TX將與Grand Highlander有著極大的關聯。

Toyota Grand Highlander。(取材自Lexus)
Toyota Grand Highlander。(取材自Lexus)

這點便可從首度露出的車尾照看出，包括類似的窗框、後門、車頂尾翼與C柱設計，不過，Lexus TX或許是訴求豪華感，其輪拱處並未如Grand Highlander般放上黑色防刮材質。然而，目前Lexus並未公布更多關於TX的資訊，但現階段可先從同為建構在TNGA-K底盤的Toyota Grand Highlander窺知一二。

Toyota Grand Highlander是款三排、七/八人座的大型休旅，車長超過五米達到了5116mm，其在北美市場提供了265hp的2.4升渦輪增壓引擎、245hp的2.5升Hybrid油電動力，以及新世代Lexus RX亦有採用、綜效馬力達到362hp的2.4升Turbo Hybrid。

Toyota Grand Highlander。(取材自Lexus)
Toyota Grand Highlander。(取材自Lexus)

全新Lexus TX預計將在印第安那州的Princeton工廠與Toyota Highlander共同生產，未來上市後將鎖定七人或八人座的豪華休旅級距，最直接的對手便是德系豪華品牌的BMW X7與Mercedes-Benz GLS。

休旅 Toyota

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