我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

未放棄美國市場 改款Toyota Camry將於洛杉磯車展發表

記者黃俐嘉／即時報導
現行第八代Toyota Camry。(取材自Toyota)
現行第八代Toyota Camry。(取材自Toyota)

現行第八代Toyota Camry自2017年中問世至今，也將到了大改款的時程，但是在這七年間車市消費型態的變化，讓熱銷超過43年的Camry於日前宣布在自家日本市場畫下銷售句點。話雖如此，Toyota仍會持續生產在海外市場依舊有一定人氣的Camry，且這輛老牌日系房車更於近期被外媒捕捉到了「改款」偽裝車身影。

日前一輛全身裹滿偽裝衣的Toyota Camry現身在密西根州的街頭上，但由於偽裝衣實在是過於密不通風，以至於無法看出外觀與現行版有何差別。不過，或許是因為房車的身分加上退出日本市場之故，據悉這輛改款Camry僅會針對內外做大幅度的更新，而非是重新設計的大改款車型(算是第八代車型的二度中期改款)。

第八代二度改款Toyota Camry偽裝車。(取材自Toyota)
第八代二度改款Toyota Camry偽裝車。(取材自Toyota)

消息指出，改款Toyota Camry預計在今年2023洛杉磯車展正式發表，並將作為2025年式車款於北美市場販售。儘管幾乎看不清改款後變化，但根據媒體的報導指出，改款Toyota Camry預計採用改良版的TNGA-K底盤平台，而原先擁有的V6引擎被汰除後，將以Crown身上的2.4升渦輪引擎取而代之，還將加入2.4升渦輪油電系統，最大馬力將可輸出340hp/55.3kgm。

第八代二度改款Toyota Camry偽裝車。(取材自Toyota)
第八代二度改款Toyota Camry偽裝車。(取材自Toyota)

傳聞指出，改款Toyota Camry將在2024年上半年開始量產，隨後將於美國市場開始交付，並持續在市場上與其餘房車，如Honda Accord、Subaru Legacy、Nissan Altima、Kia K5與Hyundai Sonata等車競爭，在目前以休旅車為主的汽車市場上，還能有幸看到改款房車實屬不易。

Toyota 日本 休旅

上一則

全球電動汽車電池消費總量 寧德時代、比亞迪位列前二

下一則

除Model 3除外 美特斯拉Model S、X、Y售價全部調高

延伸閱讀

俄貨船停靠軍港3天 美大使控「南非向俄羅斯提供武器」

俄貨船停靠軍港3天 美大使控「南非向俄羅斯提供武器」
偵查北韓飛彈活動 美日韓計畫串聯雷達「即時分享數據」

偵查北韓飛彈活動 美日韓計畫串聯雷達「即時分享數據」
美元走強 有望實現近兩個月來最大漲幅

美元走強 有望實現近兩個月來最大漲幅
盼氣球事件能翻篇 蘇利文、王毅歐洲對話8小時

盼氣球事件能翻篇 蘇利文、王毅歐洲對話8小時

熱門新聞

新創電動車公司財報哀鴻遍野，只有Rivian Automotive令投資人滿意。（美聯社）

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

2023-05-09 23:16
Toyota RAV4依然是全球銷量冠軍。（圖：Toyota提供）

TOYOTA RAV4奪2022年全球銷售冠軍 Tesla Model Y排第3

2023-05-09 02:55
寶馬汽車針對2000至2006年份部分車型，以安全氣囊可能因為碰撞引發爆炸危險，發出緊急「請勿駕駛」警告。(美聯社)

安全氣囊恐爆炸 BMW對9萬輛舊款車 發布請勿駕駛警告

2023-05-06 20:36
全新Hyundai IONIQ 5 N預告7月發表。（取材自Hyundai）

比EV6 GT強悍 全新Hyundai IONIQ 5 N純電性能車將登場

2023-05-06 02:35
Ford Explorer EV。（取材自Ford）

五人座純電SUV太飽和 福特執行長瞄準「七人座」SUV

2023-05-08 02:51
第六代Ford Mustang正式停產。（取材自Ford）

又一時代告別 福特最後一輛6代野馬在密西根州廠下線

2023-05-04 02:30

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效