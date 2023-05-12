未放棄美國市場 改款Toyota Camry將於洛杉磯車展發表

現行第八代Toyota Camry。(取材自Toyota)

現行第八代Toyota Camry自2017年中問世至今，也將到了大改款的時程，但是在這七年間車市消費型態的變化，讓熱銷超過43年的Camry於日前宣布在自家日本 市場畫下銷售句點。話雖如此，Toyota仍會持續生產在海外市場依舊有一定人氣的Camry，且這輛老牌日系房車更於近期被外媒捕捉到了「改款」偽裝車身影。

日前一輛全身裹滿偽裝衣的Toyota Camry現身在密西根州的街頭上，但由於偽裝衣實在是過於密不通風，以至於無法看出外觀與現行版有何差別。不過，或許是因為房車的身分加上退出日本市場之故，據悉這輛改款Camry僅會針對內外做大幅度的更新，而非是重新設計的大改款車型(算是第八代車型的二度中期改款)。

第八代二度改款Toyota Camry偽裝車。(取材自Toyota)

消息指出，改款Toyota Camry預計在今年2023洛杉磯車展正式發表，並將作為2025年式車款於北美市場販售。儘管幾乎看不清改款後變化，但根據媒體的報導指出，改款Toyota Camry預計採用改良版的TNGA-K底盤平台，而原先擁有的V6引擎被汰除後，將以Crown身上的2.4升渦輪引擎取而代之，還將加入2.4升渦輪油電系統，最大馬力將可輸出340hp/55.3kgm。

第八代二度改款Toyota Camry偽裝車。(取材自Toyota)

傳聞指出，改款Toyota Camry將在2024年上半年開始量產，隨後將於美國市場開始交付，並持續在市場上與其餘房車，如Honda Accord、Subaru Legacy、Nissan Altima、Kia K5與Hyundai Sonata等車競爭，在目前以休旅 車為主的汽車市場上，還能有幸看到改款房車實屬不易。