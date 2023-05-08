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五人座純電SUV太飽和 福特執行長瞄準「七人座」SUV

記者陳威任／綜合報導
Ford Explorer EV。（取材自Ford）
Ford Explorer EV。（取材自Ford）

當各大品牌都在積極布局純電陣容時，一般而言可能會以複製多款當前銷售表現最佳的中型休旅和跨界休旅，但對於目前福特而言，眼前推出的Mustang Mach-E及純電皮卡F-150 Lightning都擁有不錯產品力及獨特定位後，加上商用車Transit家族也將陸續推出各種純電產品，並與Volkswagen合作，透過MEB平台推出車款，都將讓未來純電車陣容備受期待。

不過相較於其他品牌持續推出目前市場上最主流的純電五人座休旅，福特執行長Jim Farley日前表示，目前市場純電五人座SUV選擇過多，整體市場接近飽和狀況，未來將先推出一款具備三排七座電動SUV，滿足其他市場需求。

福特汽車執行長Jim Farley。（取材自motor1.com）
福特汽車執行長Jim Farley。（取材自motor1.com）

對於Farley而言，這並不是標新立異，而是在眼前已經有像是Tesla這般強勁對手情況下，中國市場又已經有許多本土電動車廠搶占，這時候再選擇進入對手眾多的純電五人座SUV，並不會討到什麼便宜，反觀仍有一些不同級距仍需要電動汽車，儘早為這些級距提供引人注目的選擇，很有可能可以搶佔先機。福特估計，到2025年，市場上將有45款五人座電動SUV。

Ford Mustang Mach-E。（取材自Ford）
Ford Mustang Mach-E。（取材自Ford）

Farley認為，福特的目標同時也是吸引新客戶。他指出，許多購買F-150 Lightning的人以前從未擁有過皮卡。他認為，七人座純電SUV也會出現同樣的情況。但究竟會何時登場、規格配備情況以及定價等，仍有待後續更進一步的揭露。

F-150 Lightning純電皮卡。（取材自Ford）
F-150 Lightning純電皮卡。（取材自Ford）

SUV 休旅 電動車

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