五人座純電SUV太飽和 福特執行長瞄準「七人座」SUV

Ford Explorer EV。（取材自Ford）

當各大品牌都在積極布局純電陣容時，一般而言可能會以複製多款當前銷售表現最佳的中型休旅 和跨界休旅，但對於目前福特而言，眼前推出的Mustang Mach-E及純電皮卡F-150 Lightning都擁有不錯產品力及獨特定位後，加上商用車Transit家族也將陸續推出各種純電產品，並與Volkswagen合作，透過MEB平台推出車款，都將讓未來純電車陣容備受期待。

不過相較於其他品牌持續推出目前市場上最主流的純電五人座休旅，福特執行長Jim Farley日前表示，目前市場純電五人座SUV 選擇過多，整體市場接近飽和狀況，未來將先推出一款具備三排七座電動SUV，滿足其他市場需求。

福特汽車執行長Jim Farley。（取材自motor1.com）

對於Farley而言，這並不是標新立異，而是在眼前已經有像是Tesla這般強勁對手情況下，中國市場又已經有許多本土電動車 廠搶占，這時候再選擇進入對手眾多的純電五人座SUV，並不會討到什麼便宜，反觀仍有一些不同級距仍需要電動汽車，儘早為這些級距提供引人注目的選擇，很有可能可以搶佔先機。福特估計，到2025年，市場上將有45款五人座電動SUV。

Ford Mustang Mach-E。（取材自Ford）

Farley認為，福特的目標同時也是吸引新客戶。他指出，許多購買F-150 Lightning的人以前從未擁有過皮卡。他認為，七人座純電SUV也會出現同樣的情況。但究竟會何時登場、規格配備情況以及定價等，仍有待後續更進一步的揭露。