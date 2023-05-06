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比EV6 GT強悍 全新Hyundai IONIQ 5 N純電性能車將登場

記者黃俐嘉／即時報導
全新Hyundai IONIQ 5 N預告7月發表。（取材自Hyundai）
全新Hyundai IONIQ 5 N預告7月發表。（取材自Hyundai）

在去年古德伍德速度嘉年華（Goodwood Festival of Speed）中，現代汽車集團旗下的Kia帶來了全新EV6 GT純電性能車；而今年這家南韓車商又將在同一場地帶來另一輛性能大作，同時亦是Hyundai性能子品牌N Performance踏入純電化的首部曲，全新Hyundai IONIQ 5 N預告將在這場盛宴上正式亮相。

全新Hyundai IONIQ 5 N原廠偽裝原型車。（取材自Hyundai）
全新Hyundai IONIQ 5 N原廠偽裝原型車。（取材自Hyundai）

作為品牌首款高性能兼具純電身分的Hyundai IONIQ 5 N，是基於標準版本的IONIQ 5打造而成，因此其仍是使用E-GMP電動車模組化底盤平台，且由於與已經上市的Kia EV6 GT有著密切關聯，即便原廠並未透露相關規格資訊，但其實已可於EV6 GT的動力輸出窺探一番，如有著最大馬力576hp的輸出表現。不過，現任現代汽車集團技術顧問Albert Biermann先前曾經透露過，IONIQ 5 N預期會有著比EV6 GT更強悍的動力表現，最大馬力將有望上看600hp以上。

全新Hyundai IONIQ 5 N原廠偽裝原型車。（取材自Hyundai）
全新Hyundai IONIQ 5 N原廠偽裝原型車。（取材自Hyundai）

除了成為N Performance性能車系中首款純電動車外，全新Hyundai IONIQ 5 N還將是Hyundai N車系中首款「全輪驅動」的性能代表。因為在現行的i30 N、i30 Fastback N、i20 N、Veloster N、Elantra/Avante N與Kona N等六款N系列，全數都是前輪驅動的車型，而純電加上四驅的IONIQ 5 N問世後，對於品牌而言是個重大的里程碑。

全新Hyundai IONIQ 5 N原廠偽裝原型車。（取材自Hyundai）
全新Hyundai IONIQ 5 N原廠偽裝原型車。（取材自Hyundai）

另一方面，亦有媒體揭露全新Hyundai IONIQ 5 N雖依舊配置標準版本長里程車型身上的77.4kWh鋰電池組，但是在性能版本上卻是裝上一個體積更小、容量相同的鋰電池組，代表著IONIQ 5 N的77.4kWh鋰電池組有著更高的能量密度。而Albert Biermann在此次的訪談中亦表示，採用「下一代電池技術」的Hyundai IONIQ 5 N續航里程，僅稍微落後給續航力約412公里的標準版AWD車型（根據EPA標準所測）。

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