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原廠不出…加州改裝廠推出掛渦輪的Honda S2000 Type R

記者趙駿宏／即時報導
Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）
Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

普遍的Honda性能車款，頂級車型基本都會掛上Type R的稱號，如Civic Type R或是NSX Type R等，但唯獨S2000並沒有推出Type R版本。因此，位於加州的改裝廠Evasive Motorsports決定，替S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。

Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type...
Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

說到Evasive Motorsports，他們也以製造和銷售Toyota Supra的寬體套件和升級改裝聞名。如今它們推出的這款S2000R將捨棄F20C/F22C這顆在當時升功率破紀錄的自然進氣銘機，換上Civic Type R FK8所使用的2.0升VTEC Turbo引擎(K20C)，讓整動力更加猛爆。

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Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

加上Mugen碳纖維進氣口、Origin Fab的鈦合金排氣管、Koyo Racing散熱器、OS Giken LSD以及懸吊升級。KW Clubsport避震器、升級後的拉桿和底盤支架加強了路感和清晰度，並換上Brembo前六後四活塞卡鉗組，輪胎則是Yokohama ADVAN NEOVA，最後則是碳纖維尾翼。

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Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

除了動力之外S2000R還進行了很多現代化改造。外觀經過重新設計，車身略有變化，引擎蓋、後車廂蓋都使用了碳纖維材質，還配備了20週年紀念版保險桿和Spoon後照鏡。當然，在車色與輪框都採用了Honda Type R經典的「冠軍白」塗裝，Logo也都全數換為紅色H。

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Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

內裝部分，換上了Recaro Podium碳纖維座椅，車內飾板也都輔以Alcantara麂皮包覆，車門板也換成了碳纖維材質。全新的數位儀表板還帶著S2000R的開機動畫，其儀表顯示與FK8 Civic Type R相似。

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Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

Evasive Motorsports執行長Mike Chang表示：「S2000是有史以來操控最好的車輛之一，憑藉著20年來的改裝以及賽事經驗，我們一直懷抱著將S2000現代化並打造出Type R版本的願景，現在我們很高興能完成它。」

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Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

不過目前為止，Evasive Motorsports還沒有給出S2000R的終端售價。

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Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

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