原廠不出…加州改裝廠推出掛渦輪的Honda S2000 Type R

Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

普遍的Honda 性能車款，頂級車型基本都會掛上Type R的稱號，如Civic Type R或是NSX Type R等，但唯獨S2000並沒有推出Type R版本。因此，位於加州 的改裝廠Evasive Motorsports決定，替S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。

Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

說到Evasive Motorsports，他們也以製造和銷售Toyota Supra的寬體套件和升級改裝聞名。如今它們推出的這款S2000R將捨棄F20C/F22C這顆在當時升功率破紀錄的自然進氣銘機，換上Civic Type R FK8所使用的2.0升VTEC Turbo引擎(K20C)，讓整動力更加猛爆。

Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

加上Mugen碳纖維進氣口、Origin Fab的鈦合金排氣管、Koyo Racing散熱器、OS Giken LSD以及懸吊升級。KW Clubsport避震器、升級後的拉桿和底盤支架加強了路感和清晰度，並換上Brembo前六後四活塞卡鉗組，輪胎則是Yokohama ADVAN NEOVA，最後則是碳纖維尾翼。

Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

除了動力之外S2000R還進行了很多現代化改造。外觀經過重新設計，車身略有變化，引擎蓋、後車廂蓋都使用了碳纖維材質，還配備了20週年紀念版保險 桿和Spoon後照鏡。當然，在車色與輪框都採用了Honda Type R經典的「冠軍白」塗裝，Logo也都全數換為紅色H。

Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

內裝部分，換上了Recaro Podium碳纖維座椅，車內飾板也都輔以Alcantara麂皮包覆，車門板也換成了碳纖維材質。全新的數位儀表板還帶著S2000R的開機動畫，其儀表顯示與FK8 Civic Type R相似。

Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

Evasive Motorsports執行長Mike Chang表示：「S2000是有史以來操控最好的車輛之一，憑藉著20年來的改裝以及賽事經驗，我們一直懷抱著將S2000現代化並打造出Type R版本的願景，現在我們很高興能完成它。」

Evasive Motorsports替Honda S2000推出專屬的Type R版本，名為S2000R。（取材自Evasive Motorsports）

不過目前為止，Evasive Motorsports還沒有給出S2000R的終端售價。