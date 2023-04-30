Genesis豪華跑旅確定量產 GV80 Coupe Concept紐約車展曝光

Genesis GV80 Coupe Concept。（取材自Genesis）

韓系豪華品牌Genesis從Hyundai 獨立出來已經滿七年，而這些年來Genesis也從一家僅有豪華房車在賣的車商，轉變為產品陣容包含休旅 、旅行車與純電動車的新形象，先前謠言甚傳的Coupe-SUV跑旅，日前原廠也藉由2023紐約車展帶來了概念版本一睹為快。

Genesis GV80 Coupe Concept。（取材自Genesis）

Genesis GV80 Coupe Concept。（取材自Genesis）

Genesis GV80 Coupe Concept外觀。（取材自Genesis）

名為GV80 Coupe Concept的概念跑旅，顧名思義便是從現行GV80豪華休旅演變而來，因此在多處外觀設計上也與GV80標準版雷同，如經典的五邊形盾型Crest Grille水箱護罩、G-Matrix菱格紋元素、Quad Lamp四頭燈，以及在GV60純電休旅發表後所採用、整體厚度變薄的全新Genesis廠徽，而出現在大改款G90上的Two Line雙線尾燈加上中間置放「GENESIS」品牌名的設計，亦使用在這輛韓系概念跑旅之上。

Genesis GV80 Coupe Concept。（取材自Genesis）

Genesis GV80 Coupe Concept。（取材自Genesis）

Genesis GV80 Coupe Concept。（取材自Genesis）

另外，Genesis GV80 Coupe Concept在外觀塗裝上也賦予了大膽的「Magma」熔岩色，其靈感來自於品牌獨特的南韓 精神，Hyundai Motor Group副社長、COO首席創意長，同時也是樹立Genesis形象的Luc Donckerwolke對此表示，熔岩色車身塗裝象徵南韓自信和熱情的態度，給人的第一印象是安靜、高效率、自律和謙遜，但又會與這輛跑旅高效能與動感的身形產生鮮明對比。

Genesis GV80 Coupe Concept內裝。（取材自Genesis）

Genesis GV80 Coupe Concept座椅。（取材自Genesis）

儘管整車是以標準版GV80作為打造基礎，但品牌仍在GV80 Coupe Concept內裝做了些許更動，包括換上重新設計過的三輻式方向盤，以及Nappan皮革和絨面交織的桶形運動化座椅，而座椅上頭也採用了黑色與橘色交錯的縫線，同時也因運動化的性格將原本的五人座改成前2、後2的獨立座椅配置，第二排座椅後方還配置了大型支撐桿，藉此強化車身剛性。

Genesis GV80 Coupe Concept。（取材自Genesis）

另一方面，Genesis在展出GV80 Coupe Concept的同時，也已確認該車未來將會投入量產化，時間可能訂於2025年上市。而目前亮相中的概念版本實際上亦相當接近量產版模樣，估計未來進入市場販售的GV80 Coupe將會與概念版有著極為相似的外貌。