品牌史上最速量產車 全新Polestar 4純電跑旅正式發表

Polestar 4。（截圖自Polestar）

目前在全世界插旗27個國家的豪華純電車廠Polestar，在經過漫長等待與多次預告後，日前選擇於中國上海車展正式發表全新Polestar 4。且一如先前原廠所強調，極星4號並非傳統的跑格休旅設計，Polestar執行長Thomas Ingenlath更直言，全新Polestar 4是藉由Polestar 3修改而成，但換上更具流線的車頂線條，卻未犧牲後座頭部與腿部空間。

定位在Polestar 2與Polestar 3之間的全新Polestar 4，是建構在吉利汽車 的SEA底盤平台之上，車長4839mm、車寬2139mm、車高1544mm、軸距2999mm，或許是因為軸距幾乎達到3米，讓原廠特別表示乘客在後座也能感受到明顯的寬裕空間，且座椅還能依照乘坐者舒適度進行椅背傾斜調整。車輛標配且延伸至後排乘客頭部後方的大面積全景玻璃天窗，還能根據駕駛心情選擇要使其透明或不透明的操作 (而且還能變色)。

最特別的是，全新Polestar 4竟然沒有後擋玻璃的設計。而這都是源自於品牌Polestar Precept概念車 的發想，原廠亦表示如此一來，還能夠提供更多的車體安全性。另一方面，因為車輛並未配置後檔的緣故，屆時駕駛要看清車輛後方的景象就得依靠來自車頂的後置攝像鏡頭，這代表車內後視鏡也將轉變為數位螢幕顯示。至於內裝方面，當然亦是繼承了品牌講求永續發展願景與簡約乾淨設計感。

全新Polestar 4車室使用了大量的環保材質，包括了100%回收PET製成的訂製針織紡織品，以及生物屬性MicroTech乙烯基、動物福利保障的Nappa皮革，車內地毯其中也包含了回收的漁網而製材質，部分車門飾板亦使用了NFPP (天然纖維聚丙烯) 製成。另外，Polestar 4座艙配置了14.7吋HUD抬頭顯示器、10.2吋數位儀表與導入Android Automotive OS車載系統的15.4吋觸控式螢幕 (支援OTA雲端更新)，使全新Polestar 4因此內建Google Assistant、Google Maps與Google Play (儘管如此，Polestar也是有支援Apple CarPlay)。

車內所配置的14.7吋HUD，能夠將車輛資訊、通話、導航等重要訊息傳遞到前檔上，由於顯示畫面加大的緣故，也讓駕駛更能夠一目了然，同時，原廠亦在HUD裡新增了「snow mode」雪地模式，當該模式啟用後，系統會自動將顯示字體顏色從白色切換成黃色，從而提高HUD在雪地中的能見度。另外，Polestar 4配有Harman Kardon高級音響系統，配置1400W輸出的12個揚聲器，若車主選購Nappa Pack，前排兩座椅處還會個別新增兩個揚聲器，讓總數增加到16支。

與極星3號相同，全新Polestar 4搭載了Y字形「dual blade」雙刀片的LED日行燈、貫穿式尾燈，動力方面亦是提供單馬達後驅或雙馬達四驅等兩種選擇。若是單馬達後驅車型，最大馬力將可輸出272hp/35kgm；至於若為前後各一具馬達的四輪驅動車型，其最大馬力能夠爆發出544hp/70kgm，從靜止加速至100km/h僅需3.8秒就能完成，是Polestar開發迄今為止速度最快的量產車。

腳踩20吋至22吋不等鋁圈造型的Polestar 4 (搭配倍耐力或米其林輪胎)，兩種動力車型的Long Range長里程版本皆配置102kWh鋰電池組，在歐洲WLTP標準測試之下，單馬達後驅車型最遠可跑約600公里，而雙馬達四驅車型更是達到了560公里的最大續航距離。所有車型版本皆提供最高200kW DC快充與22kW AC慢充的充電功率，支援雙向充電的V2L功能，同時也導入了配備熱汞系統，藉此讓電池組能夠在炎熱或低溫環境中依然能保持適當的工作溫度。

全新Polestar 4配置九具輔助氣囊，並且搭載來自Mobileye的SuperVision進階駕駛員輔助系統，其包括了12個攝像鏡頭、1個雷達與12個超聲波感測器；而車內還配有駕駛員監控攝像鏡頭，這只鏡頭只會傳遞數據不會記錄影像，系統將會監控駕駛員的眼睛與頭部活動，必要時能夠避免疲勞駕駛而發生事故。