我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

奢華移動新境界 第二代Lexus LM擁2.4T Hybrid正式登場

記者趙駿宏／綜合報導
第二代Lexus LM上海車展發表。（圖：Lexus提供）
第二代Lexus LM上海車展發表。（圖：Lexus提供）

2023中國上海車展上，Lexus再次將第二代LM選擇在此全球首發。為什麼說再次呢？因為在2019年時第一代LM也選擇在上海車展問世。但這次第二代LM不再作為亞洲專屬車型，將在全球60多個國家上市，且首次在歐洲和日本市場販售。

第二代LM，將在全球60多個國家上市，且首次在歐洲和日本市場販售。（圖：Lexu...
第二代LM，將在全球60多個國家上市，且首次在歐洲和日本市場販售。（圖：Lexus提供）

全新Lexus LM在最重要的乘坐品質上做了十分有感的提升，從關乎行駛的車身剛性、抗扭曲度就比前一代提高50%，用於車身和地板的結構黏合劑也有助於減少行駛時的震動和噪音。

第二代LM車身剛性、抗扭曲度就比前一代提高50%。（圖：Lexus提供）
第二代LM車身剛性、抗扭曲度就比前一代提高50%。（圖：Lexus提供）

在座椅工學方面，原廠強調無論坐在LM裡哪個位置，身體和心靈都處於自然放鬆的狀態，還有減少頭部晃動和穩定視線的效果。無論轉彎過程中的G力大小如何，前排座椅都優化了座墊上的表面壓力分布，讓座椅都能夠支撐住身體，減少駕駛的疲勞程度。第二排座椅則使用了兩種不同特性的減震材質，從車輛靜止到行駛時，都可以輕柔地包裹和支撐乘客。在配備第三排座椅的車型上，座椅厚實的靠背和靠墊，讓成年人可舒適地坐在第三排座椅上。

座椅工學方面Lexus做了相當多的研究，無論坐在LM裡哪個位置，身體和心靈都處於...
座椅工學方面Lexus做了相當多的研究，無論坐在LM裡哪個位置，身體和心靈都處於自然放鬆狀態。（圖：Lexus提供）

第三排座椅有著厚實的靠背和靠墊，讓成年人可舒適地坐在第三排座椅上（圖：Lexus...
第三排座椅有著厚實的靠背和靠墊，讓成年人可舒適地坐在第三排座椅上（圖：Lexus提供）

Lexus首次採用「帶頻率感應電磁閥的AVS可變阻尼懸吊」，它在避震器中結合了主動式可變阻尼(AVS) 和頻率感應活塞閥。讓車身在各種速度下，都能夠抑制和減少震動，提供出色的乘坐品質。同時還導入Rear Comfort駕駛模式，強調後座舒適性。AVS被設置為優先考慮後座舒適性，油門踏板和煞車的整合控制也更為和緩。

Lexus首次採用「帶頻率感應電磁閥的AVS可變阻尼懸吊」增加行駛時的乘坐質感。...
Lexus首次採用「帶頻率感應電磁閥的AVS可變阻尼懸吊」增加行駛時的乘坐質感。（圖：Lexus提供）

車室肅靜性上，Lexus工程師透過分析噪聲來源與噪聲頻率，噪音主要集中在道路噪聲和風噪聲。因此除了針對輪胎周圍的噪音以及風切聲進行改善外，還使用了隔音玻璃來幫助降低高頻風噪。引擎腳和相關支架都經過了徹底的調整，有效減少引擎震度的噪音。

Lexus針對輪胎周圍的噪音以及風切聲進行改善外，還使用了隔音玻璃來幫助降低高頻...
Lexus針對輪胎周圍的噪音以及風切聲進行改善外，還使用了隔音玻璃來幫助降低高頻風噪，引擎室的支架和引擎腳也做強化。（圖：Lexus提供）

Lexus LM 6人座車型。 （圖：Lexus提供）
Lexus LM 6人座車型。 （圖：Lexus提供）

Lexus LM根據車型等級不同，分有7座、6座椅及4座配置，4座車型是最豪華的，配備了前後排之間的私密隔板、48吋寬螢幕、冰箱、獨特的儲物格，甚至還有加熱扶手和腳凳。甚至還有一個先進的加熱和冷卻系統，可以檢測乘客臉部、胸部、大腿和小腿的溫度，並連動空調和座椅加熱，確保車內和乘客身體處都於最佳溫度。

Lexus LM 4人座車型。 （圖：Lexus提供）
Lexus LM 4人座車型。 （圖：Lexus提供）

後排多功能操作面板是一個可拆卸的觸控螢幕，可用於控制各種後座功能，包括可對可對空調、座椅位置、遮陽篷和照明等元素進行整合控制的Rear Climate Concierge，或是獨立的座椅、音響和照明調整。

後排多功能操作面板是一個可拆卸的觸控螢幕，可用於控制各種後座功能。（圖：Lexu...
後排多功能操作面板是一個可拆卸的觸控螢幕，可用於控制各種後座功能。（圖：Lexus提供）

前排座艙融入了Lexus家族的Tazuna Cockpit概念，以簡潔的儀表板和中央控制台，營造出駕駛員可以專注於駕駛的座艙環境。至於6座和7座版本則專注於寬敞的感覺和出色的視野。

前排座艙融入了Lexus家族的Tazuna Cockpit概念，以簡潔的儀表板和...
前排座艙融入了Lexus家族的Tazuna Cockpit概念，以簡潔的儀表板和中央控制台鋪陳。（圖：Lexus提供）

在安全系統方面，Lexus Safety System + 全新LSS+ 3.0駕駛輔助系統也是標準配備，其強化的部分有PCS預警式防護系統，採用更強的毫米波雷達和鏡頭，確保能精確識別物體；LDA車道偏離警示偵測到駕駛視線移開，將比平時更早地啟動警報；LTA車道循跡輔助的過程中若偵測到駕駛姿勢不正常，系統會判斷駕駛難以控制車輛，將會閃爍危險警示告知後車，同時車輛逐漸減速，停止後厚珉姐所並透過網路發送求救訊號；PDA預警式防護系統，會根據行人過馬路或突然出現物體的情況等駕駛情況預測風險，支援轉向和煞車操作，以避免與該物體過為接近。當車輛接近路口、或轉彎速度過快還是跟前車太近時，則會輕柔地輔助煞車幫助減速。

Lexus LM。（圖：Lexus提供）
Lexus LM。（圖：Lexus提供）

最後在動力部分原廠並沒有給出詳細資訊，但可知的是一共有2.5升直列4缸Hybrid系統(E-Four/FF)和2.4升直列4缸渦輪Hybrid系統(eAxle)兩種動力選擇。輪胎尺寸也有225/55 R19和225/65 R17兩種規格可選。

Lexus LM。（圖：Lexus提供）
Lexus LM。（圖：Lexus提供）

檢測 日本

上一則

IEA預估今年全球汽車銷售 五分之一是電動車

延伸閱讀

佩斯大學教學樓 將關閉至新學期

佩斯大學教學樓 將關閉至新學期
現代汽車2024 Kona與Kona Electric 紐約國際車展隆重登場

現代汽車2024 Kona與Kona Electric 紐約國際車展隆重登場
作弊？Honda Civic Type R紐柏林北環最速紀錄 非標準版車型

作弊？Honda Civic Type R紐柏林北環最速紀錄 非標準版車型
2年前站特斯拉「車頂維權」女車主今年又現身上海車展

2年前站特斯拉「車頂維權」女車主今年又現身上海車展

熱門新聞

馬斯克誇口實現的自駕願景迄未實現。(路透)

馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢

2023-04-23 23:49
特斯拉旗艦車款Model S。(路透)

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

2023-04-21 00:28
電動車目前在大部份市場仍處於貧富差距的現象。（路透）

電動車有貧富差距 賺得多才買得起電動車嗎？

2023-04-22 02:03
特斯拉（Tesla）Model 3 。（路透）

特斯拉又降價 Model 3、Y在美調降幅度7%到9%

2023-04-19 02:24
Lucid Motors在今年第一季的產量僅2314台，交付數量則是更為慘烈的1406台。(取材自Lucid Motors臉書)

曾稱收到2.8萬筆訂單 Lucid Motors第1季僅交付1406台

2023-04-23 02:00
馬斯克幾年前就說要實現全自駕目標，但遲遲未能兌現。(路透)

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

2023-04-20 00:06

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬