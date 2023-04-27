奢華移動新境界 第二代Lexus LM擁2.4T Hybrid正式登場

第二代Lexus LM上海車展發表。（圖：Lexus提供）

2023中國上海車展上，Lexus再次將第二代LM選擇在此全球首發。為什麼說再次呢？因為在2019年時第一代LM也選擇在上海車展問世。但這次第二代LM不再作為亞洲專屬車型，將在全球60多個國家上市，且首次在歐洲和日本 市場販售。

第二代LM，將在全球60多個國家上市，且首次在歐洲和日本市場販售。（圖：Lexus提供）

全新Lexus LM在最重要的乘坐品質上做了十分有感的提升，從關乎行駛的車身剛性、抗扭曲度就比前一代提高50%，用於車身和地板的結構黏合劑也有助於減少行駛時的震動和噪音。

第二代LM車身剛性、抗扭曲度就比前一代提高50%。（圖：Lexus提供）

在座椅工學方面，原廠強調無論坐在LM裡哪個位置，身體和心靈都處於自然放鬆的狀態，還有減少頭部晃動和穩定視線的效果。無論轉彎過程中的G力大小如何，前排座椅都優化了座墊上的表面壓力分布，讓座椅都能夠支撐住身體，減少駕駛的疲勞程度。第二排座椅則使用了兩種不同特性的減震材質，從車輛靜止到行駛時，都可以輕柔地包裹和支撐乘客。在配備第三排座椅的車型上，座椅厚實的靠背和靠墊，讓成年人可舒適地坐在第三排座椅上。

座椅工學方面Lexus做了相當多的研究，無論坐在LM裡哪個位置，身體和心靈都處於自然放鬆狀態。（圖：Lexus提供）

第三排座椅有著厚實的靠背和靠墊，讓成年人可舒適地坐在第三排座椅上（圖：Lexus提供）

Lexus首次採用「帶頻率感應電磁閥的AVS可變阻尼懸吊」，它在避震器中結合了主動式可變阻尼(AVS) 和頻率感應活塞閥。讓車身在各種速度下，都能夠抑制和減少震動，提供出色的乘坐品質。同時還導入Rear Comfort駕駛模式，強調後座舒適性。AVS被設置為優先考慮後座舒適性，油門踏板和煞車的整合控制也更為和緩。

Lexus首次採用「帶頻率感應電磁閥的AVS可變阻尼懸吊」增加行駛時的乘坐質感。（圖：Lexus提供）

車室肅靜性上，Lexus工程師透過分析噪聲來源與噪聲頻率，噪音主要集中在道路噪聲和風噪聲。因此除了針對輪胎周圍的噪音以及風切聲進行改善外，還使用了隔音玻璃來幫助降低高頻風噪。引擎腳和相關支架都經過了徹底的調整，有效減少引擎震度的噪音。

Lexus針對輪胎周圍的噪音以及風切聲進行改善外，還使用了隔音玻璃來幫助降低高頻風噪，引擎室的支架和引擎腳也做強化。（圖：Lexus提供）

Lexus LM 6人座車型。 （圖：Lexus提供）

Lexus LM根據車型等級不同，分有7座、6座椅及4座配置，4座車型是最豪華的，配備了前後排之間的私密隔板、48吋寬螢幕、冰箱、獨特的儲物格，甚至還有加熱扶手和腳凳。甚至還有一個先進的加熱和冷卻系統，可以檢測 乘客臉部、胸部、大腿和小腿的溫度，並連動空調和座椅加熱，確保車內和乘客身體處都於最佳溫度。

Lexus LM 4人座車型。 （圖：Lexus提供）

後排多功能操作面板是一個可拆卸的觸控螢幕，可用於控制各種後座功能，包括可對可對空調、座椅位置、遮陽篷和照明等元素進行整合控制的Rear Climate Concierge，或是獨立的座椅、音響和照明調整。

後排多功能操作面板是一個可拆卸的觸控螢幕，可用於控制各種後座功能。（圖：Lexus提供）

前排座艙融入了Lexus家族的Tazuna Cockpit概念，以簡潔的儀表板和中央控制台，營造出駕駛員可以專注於駕駛的座艙環境。至於6座和7座版本則專注於寬敞的感覺和出色的視野。

前排座艙融入了Lexus家族的Tazuna Cockpit概念，以簡潔的儀表板和中央控制台鋪陳。（圖：Lexus提供）

在安全系統方面，Lexus Safety System + 全新LSS+ 3.0駕駛輔助系統也是標準配備，其強化的部分有PCS預警式防護系統，採用更強的毫米波雷達和鏡頭，確保能精確識別物體；LDA車道偏離警示偵測到駕駛視線移開，將比平時更早地啟動警報；LTA車道循跡輔助的過程中若偵測到駕駛姿勢不正常，系統會判斷駕駛難以控制車輛，將會閃爍危險警示告知後車，同時車輛逐漸減速，停止後厚珉姐所並透過網路發送求救訊號；PDA預警式防護系統，會根據行人過馬路或突然出現物體的情況等駕駛情況預測風險，支援轉向和煞車操作，以避免與該物體過為接近。當車輛接近路口、或轉彎速度過快還是跟前車太近時，則會輕柔地輔助煞車幫助減速。

Lexus LM。（圖：Lexus提供）

最後在動力部分原廠並沒有給出詳細資訊，但可知的是一共有2.5升直列4缸Hybrid系統(E-Four/FF)和2.4升直列4缸渦輪Hybrid系統(eAxle)兩種動力選擇。輪胎尺寸也有225/55 R19和225/65 R17兩種規格可選。