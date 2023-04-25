有點古怪的可愛 吉利幾何推出熊猫mini黃色小鴨限定版

吉利幾何推出熊猫mini黃色小鴨限定版。（取材自微博）

中國汽車 在新能源市場快速崛起，除了本土市占持續提升外，也開始更全面性地進軍國際市場，除了有市場龐大的優勢外，各式車款百花齊放也是中國車的特色之一。吉利汽車旗下品牌幾何就在上海車展推出熊貓mini的黃色小鴨限定版，乍看之下雖然有點大膽突兀，但看久了確實也頗有中國專屬的討喜風格。

吉利幾何推出熊猫mini黃色小鴨限定版。（取材自微博）

熊貓Mini是中國汽車製造商幾何公司推出的一款廣受歡迎的城市電動汽車，以其可愛和古怪的設計而享有盛譽。 在上海車展上，該品牌更進一步推出了熊貓迷你黃色小鴨限量版，內外均採用俏皮的鴨子主題設計。車款靈感來自動畫什麼鴨W.T. Duck (What The Duck) 的三個主要角色之一。

吉利幾何推出熊猫mini黃色小鴨限定版。（取材自微博）

除了黃色元素外，從裡到外也都有相當多與鴨子有關的印象設計，包含鴨爪造型輪圈設計是可愛圓滾滾的大眼等，整體外型簡單粗爆但看起來又十分合理。

吉利幾何推出熊猫mini黃色小鴨限定版。（取材自微博）

與普通的Panda Mini一樣，W.T. Duck 特別版提供兩種電池選項和兩個動力輸出。該車配備9.61kWh或17.03 kWh電池，單馬達配置可產生27hp或40hp動力輸出。續航里程因電池和動力總成配置而異，根據CLTC協議，續航里程為120公里或200公里，就是一台都會通勤交通車。價格在5萬3900人民幣（約7817美元）至5萬6900人民幣（約8252美元）之間。