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曾稱收到2.8萬筆訂單 Lucid Motors第1季僅交付1406台

記者黃俐嘉／即時報導
Lucid Motors在今年第一季的產量僅2314台，交付數量則是更為慘烈的1406台。(取材自Lucid Motors臉書)
Lucid Motors在今年第一季的產量僅2314台，交付數量則是更為慘烈的1406台。(取材自Lucid Motors臉書)

歷經了去年下修兩次產能的窘境，近期榮獲2023世界年度豪華車殊榮的新創豪華電動車廠Lucid Motors，先前立下今年最高年產量要達1.4萬輛的目標，而品牌亦在近日公布了2023年第一季的產能與銷量表現；然而，成績單所顯示的結果卻與原廠期望的恰好相反。

Lucid Air日前摘下2023世界豪華車殊榮。(取材自Lucid Motor...
Lucid Air日前摘下2023世界豪華車殊榮。(取材自Lucid Motors臉書)

根據Lucid Motors提供的資訊顯示，品牌在今年第一季的產量僅2314台，交付數量則是更為慘烈的1406台，別說是銷量了，前三月慘澹無比的產能要達成2023年目標，讓Lucid Motors看來會有一段更艱辛無比的路要走。

Lucid Motors在今年第一季僅交付1406台。(取材自Lucid Mot...
Lucid Motors在今年第一季僅交付1406台。(取材自Lucid Motors臉書)

且在疲軟的銷量之下，似乎正代表著市場對於Lucid Motors的純電車需求不大；而另一項讓人感受到「需求低迷」的徵兆，即是原廠曾在3月底前夕發布將裁員18%，大約有1300名員工失去工作，據悉此次的裁員操作是為了節省更多成本，同時想盡辦法提高Lucid Air的產能。

Lucid Motors日前宣布裁員約1300名員工。(取材自Lucid Mot...
Lucid Motors日前宣布裁員約1300名員工。(取材自Lucid Motors臉書)

另一方面，由於Lucid Motors第一季銷量成績實在過於差勁，讓CNBC在報導中更指出Lucid Motors「吹噓」，原因出自於品牌原廠曾在2月時表示當時已經收到超過2萬8000張的Lucid Air訂單，但沒想到第一季結束後所公布的成績，卻是如此差強人意。

在今年2月曾說收到超過2萬8000張訂單的Lucid Motors，因為第一季實...
在今年2月曾說收到超過2萬8000張訂單的Lucid Motors，因為第一季實際繳出了成果落差過大，被質疑品牌吹噓數字。(取材自Lucid Motors臉書)

這超過2萬8000張訂單或許真有此事，不過若參照去年類似的情況，年產能達到7180輛，但實際交車數僅4369輛，等於有3720輛不是等待交付予消費者，或者是被退單後變成了庫存車。不論結果如何，Lucid Motors將會在5月初舉行的第一季財報說明會帶來更多的訊息。

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