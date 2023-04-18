我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

中俄防長會談 稱兩國將加強軍事合作

上海車展／中國造車新勢力「蔚小理」秀充電、智駕新方案

記者黃雅慧／上海即時報導
蔚來汽車在展位現場展示汽車換電過程，車主將車開進換電站後，僅需等5分鐘時間便能完成換電。記者黃雅慧／攝影
蔚來汽車在展位現場展示汽車換電過程，車主將車開進換電站後，僅需等5分鐘時間便能完成換電。記者黃雅慧／攝影

2023上海車展一大亮點便是中國造車新勢力「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）的最新產品與技術發表。從展位推廣內容中，除了推銷各種車款外，蔚來正推進廣布換電站；小鵬汽車則推廣自動駕駛技術；理想汽車則發布純電解決方案。這三家新勢力看準未來汽車業仍不脫動力電池方案、自動駕駛技術等層面。而從「蔚小理」展位也預示未來中國電動車的發展趨勢。

在蔚來展位上，有一大片區位使用數位孿生技術現場展示汽車換電過程。現場工作人員告訴記者，一般家用充電樁需要5小時以上，在戶外的充電樁則需要約30分鐘，但如果在換電站換電則只需5分鐘。蔚來預計在2023年新增1000座換電站，累計布局超2300座換電站。儘管蔚來日前緊縮車主換電權益（從免費6次換電減為4次，超過則多付人民幣100多元），但現場工作人員稱，未來充換電收費會是趨勢。

而理想汽車在車展宣布純電解決方案，理想汽車在會場表示，首款純電車型將成為全球首款搭載寧德時代4C麒麟電池的車型。理想汽車將提供800V超充的解決方案，實現充電10分鐘，續航400km。到2025年，理想汽車將形成 「1款超級旗艦+5款增程電動車型+5款高壓純電車型」的產品布局，面向人民幣20萬以上的市場。

小鵬汽車全新中型SUV車型小鵬G6正式首發亮相。此前消息指出，小鵬G6將在第2季末上市並交付。小鵬G6將搭載智慧輔助駕駛系統XNGP。而XNGP則是此前小鵬汽車高調發布的「扶搖」智慧架構的智慧輔助駕駛。現場工作人員告訴記者，該套系統目前可以實現超車、自動下公路匝道、遇行人警示、紅綠燈判別與複雜路口判別等等。小鵬汽車工作人員說，雖然現在還無法完全實現「無人駕駛」，但小鵬汽車正在朝向擁有無人駕駛能力前進。

小鵬工作人員表示，小鵬汽車已開放上海、廣州和深圳的城市智慧輔助駕駛（NGP）功能，這意味XNGP第一階段的能力正式開放；預計在今年下半年開放XNGP第二階段的能力。

小鵬汽車全新中型SUV車型小鵬G6正式首發亮相。該車款搭載小鵬汽車近日發布的「扶...
小鵬汽車全新中型SUV車型小鵬G6正式首發亮相。該車款搭載小鵬汽車近日發布的「扶搖」智慧架構。記者黃雅慧／攝影
理想汽車在展位發布800V超充的解決方案，實現充電10分鐘，續航400km。記者...
理想汽車在展位發布800V超充的解決方案，實現充電10分鐘，續航400km。記者黃雅慧／攝影
智慧輔助駕駛系統XNGP為扶搖架構下的智慧駕駛系統，該系統目前能實現超車、自動下...
智慧輔助駕駛系統XNGP為扶搖架構下的智慧駕駛系統，該系統目前能實現超車、自動下公路匝道、遇行人警示、紅綠燈判別等智慧功能。記者黃雅慧／攝影
中國電動車新勢力廠商多集中在一展區，現場能看到許多歐美籍汽車行業人員了解中國廠商...
中國電動車新勢力廠商多集中在一展區，現場能看到許多歐美籍汽車行業人員了解中國廠商在電動車發展狀況。圖為一外籍觀眾在理想汽車車款前詢問工作人員相關訊息。記者黃雅慧／攝影

汽車 電動車 SUV

上一則

日本飛行車一台150萬元 第一位個人車主是他

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
上海車展 特斯拉意外缺席 比亞迪、蔚來大秀新能源車、自駕

上海車展 特斯拉意外缺席 比亞迪、蔚來大秀新能源車、自駕
續航力短、車型較小 2.5萬電動車來了 特斯拉、鴻海搶攻

續航力短、車型較小 2.5萬電動車來了 特斯拉、鴻海搶攻
保時捷Q1在中國賣2萬輛年增21% 電動車意外下跌

保時捷Q1在中國賣2萬輛年增21% 電動車意外下跌

熱門新聞

25000美元起跳的電動車即將來臨，降價的關鍵在工廠、規模和電池技術能否更勝一籌。示意圖。（路透）

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

2023-04-16 21:45
最新研究發現，新車氣味事實上來自致癌的化學物質。圖為示意圖。(美聯社)

喜歡新車特殊氣味？ 研究：來自致癌化學物

2023-04-15 20:41
由於價格昂貴、加電站不夠普及，調查發現，全美僅有約四成民眾表示可能願意改買電動車。(路透)

電動車太貴？美僅四成民眾願意「油轉電」

2023-04-11 20:46

「方形輪胎」輕鬆上路 這台單車真的可以騎

2023-04-18 03:50
有人見到特斯拉在高速公路上行駛，駕駛與乘客卻睡成一片。（取材自臉書）

自動找死模式？特斯拉奔馳高速公路 正副駕駛竟睡一片

2023-04-15 02:35
日行燈有助於減少黎明或黃昏的事故產生。圖為第四代FitU型LED日行燈。(記者陳威任／攝影)

別小看日行燈 澳洲研究可將事故風險降低8.8%

2023-04-16 02:40

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我
按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊
安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘

安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘
美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課