上海車展／中國造車新勢力「蔚小理」秀充電、智駕新方案

蔚來汽車在展位現場展示汽車換電過程，車主將車開進換電站後，僅需等5分鐘時間便能完成換電。記者黃雅慧／攝影

2023上海車展一大亮點便是中國造車新勢力「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）的最新產品與技術發表。從展位推廣內容中，除了推銷各種車款外，蔚來正推進廣布換電站；小鵬汽車 則推廣自動駕駛技術；理想汽車則發布純電解決方案。這三家新勢力看準未來汽車業仍不脫動力電池方案、自動駕駛技術等層面。而從「蔚小理」展位也預示未來中國電動車 的發展趨勢。

在蔚來展位上，有一大片區位使用數位孿生技術現場展示汽車換電過程。現場工作人員告訴記者，一般家用充電樁需要5小時以上，在戶外的充電樁則需要約30分鐘，但如果在換電站換電則只需5分鐘。蔚來預計在2023年新增1000座換電站，累計布局超2300座換電站。儘管蔚來日前緊縮車主換電權益（從免費6次換電減為4次，超過則多付人民幣100多元），但現場工作人員稱，未來充換電收費會是趨勢。

而理想汽車在車展宣布純電解決方案，理想汽車在會場表示，首款純電車型將成為全球首款搭載寧德時代4C麒麟電池的車型。理想汽車將提供800V超充的解決方案，實現充電10分鐘，續航400km。到2025年，理想汽車將形成 「1款超級旗艦+5款增程電動車型+5款高壓純電車型」的產品布局，面向人民幣20萬以上的市場。

小鵬汽車全新中型SUV 車型小鵬G6正式首發亮相。此前消息指出，小鵬G6將在第2季末上市並交付。小鵬G6將搭載智慧輔助駕駛系統XNGP。而XNGP則是此前小鵬汽車高調發布的「扶搖」智慧架構的智慧輔助駕駛。現場工作人員告訴記者，該套系統目前可以實現超車、自動下公路匝道、遇行人警示、紅綠燈判別與複雜路口判別等等。小鵬汽車工作人員說，雖然現在還無法完全實現「無人駕駛」，但小鵬汽車正在朝向擁有無人駕駛能力前進。