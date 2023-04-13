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Civic Type R豪華版 Acura Integra Type S北美正式登場

記者趙駿宏／即時報導
Acura Integra Type S。（圖：Acura提供）
Acura Integra Type S。（圖：Acura提供）

Honda Civic Type R等不到車嗎？或許現在北美的消費者有另一個選擇，本田豪華版兄弟車Acura Integra Type S正式登場。總體來說，Integra Type S和Civic Type R這兩台在本質上是同一輛車，但Integra Type S更像是穿著西裝的特務，在高級感的外表下保有野性的性能表現。

來源：Introducing the Acura Integra Type S

cura Integra Type S可視為豪華版的Honda Civic Ty...
cura Integra Type S可視為豪華版的Honda Civic Type R。（圖：Acura提供）

在動力總成部分，熟悉的2.0升VTEC Turbo引擎(K20C)加上有轉速匹配系統的六速手排變速箱，讓Integra Type S能夠擁有320hp的馬力以及42.8kg-m的扭力，硬是要比美規Civic Type R的315hp要高了一點點。但這樣的優勢隨即被多出來14公斤車重所消弭，因此兩輛車在2600-4000 rpm的輸出下具有幾乎相同的馬力重量比。

2.0升VTEC Turbo引擎可輸出320hp的馬力以及42.8kg-m的扭力...
2.0升VTEC Turbo引擎可輸出320hp的馬力以及42.8kg-m的扭力。（圖：Acura提供）

搭載轉速匹配系統的六速手排變速箱，並用上經典鋁合金排檔頭。（圖：Acura提供）
搭載轉速匹配系統的六速手排變速箱，並用上經典鋁合金排檔頭。（圖：Acura提供）

由於是基於同一款平台打造，具有相同的2736mm軸距，能在Civic Type R上找到的性能配置，幾乎原封不動的移到了Integra Type S上，四活塞Brembo鋁合金卡鉗、螺旋式限滑差速器LSD、主動式懸吊系統ADS、更輕巧的19 x 9.5吋的NSX Type S風格鋁圈(要比Integra A-Spec的18吋更輕)和265/30 R19的Michelin Pilot Sport 4S輪胎。

四活塞Brembo鋁合金卡鉗、主動式懸吊系統ADS、更輕巧的19吋NSX Typ...
四活塞Brembo鋁合金卡鉗、主動式懸吊系統ADS、更輕巧的19吋NSX Type S風格鋁圈和265/30 R19的Michelin Pilot Sport 4S輪胎。（圖：Acura提供）

排氣管同樣採中置三出的直通式設計，只不過和Civic Type R小-大-小的造型不同，Integra Type S三個尾管管徑是一致的。當然也配備主動式排氣閥門，使得Integra Type S在每種駕駛模式下都能提供獨特的聽覺體驗，Sport+模式下還能享有炫目的回火燃爆聲，街頭撒野的意味十足。

排氣管同樣採中置三出的直通式設計，Sport+模式下帶有回火燃爆聲。（圖：Acu...
排氣管同樣採中置三出的直通式設計，Sport+模式下帶有回火燃爆聲。（圖：Acura提供）

為了實現極致的抓地力和高速穩定性，Integra Type S 採用創新的雙軸前懸吊設計，以及比標準版Integra明顯更寬的前後輪距，前軸+88.9mm後軸+48.26mm。雙軸系統還大大降低了扭力轉向，主要是通過轉向軸偏移減少 19.05mm配上加厚+2mm的29.0mm前防傾桿提高了反應能力。

長軸距提升了高速穩定性，雙軸前懸吊設計大大降低了扭力轉向。（圖：Acura提供）
長軸距提升了高速穩定性，雙軸前懸吊設計大大降低了扭力轉向。（圖：Acura提供）

因此在加寬輪距後，Integra Type S從外觀上很明顯的就能看出四個輪拱都有寬體爆龜，加上前保桿下方增大的進氣壩、開孔引擎蓋和車尾巨大擴散器造型包裹的三出排氣管，讓整個車身散發出內斂的侵略性，完全符合Acura原廠所訴求的「源自賽道、為街頭而生。」

Integra Type S外觀上四個輪拱都有寬體爆龜，前保桿下方增大的進氣壩，...
Integra Type S外觀上四個輪拱都有寬體爆龜，前保桿下方增大的進氣壩，開孔引擎蓋都具有內斂的侵略性。（圖：Acura提供）

比起強調賽道表現的Civic Type R，全新登場的Integra Type S更注重的日常街道行駛，因此一進車室內並沒有看見和Civic Type R同樣的麂皮賽車座椅，取而代之則是更豪華，並帶有加熱功能的皮質麂皮混搭的運動座椅。車艙介面包括10.2吋Acura Precision Cockpit數位儀表板、支援無線Apple CarPlay和Android Auto的9吋中控螢幕、無線充電板、HUD抬頭顯示器、16具揚聲器530瓦 ELS STUDIO 3D高級音響系統。但稍嫌可惜的是，Acura似乎沒有在Integra Type S的數位儀表板上放上Civic Type R切換至+R模式的賽車轉速儀表樣式。

Integra Type S的內裝並不特別強調戰鬥感，反而更注重豪華質感。（圖：...
Integra Type S的內裝並不特別強調戰鬥感，反而更注重豪華質感。（圖：Acura提供）

10.2吋Acura Precision Cockpit數位儀表板。（圖：Acu...
10.2吋Acura Precision Cockpit數位儀表板。（圖：Acura提供）

9吋中控螢幕可調整各項的關於性能方面的數據設定。（圖：Acura提供）
9吋中控螢幕可調整各項的關於性能方面的數據設定。（圖：Acura提供）

不過相比出門就是廝殺的Civic Type R，Arcura給Integra Type S的任務更多是能每天早上開出門走街晃晃，有著高級豪華氛圍，在必要的時候切換模式也有不輸人的性能與野性操駕，Integra Type S可說是一款成熟大人的Civic Type R。

座椅並不像Civic Type R使用麂皮賽車座椅，而是帶有加熱功能的皮質麂皮混...
座椅並不像Civic Type R使用麂皮賽車座椅，而是帶有加熱功能的皮質麂皮混搭的運動座椅。（圖：Acura提供）

Acura表示Integra Type S將在俄亥俄州馬里斯維爾的馬里斯維爾汽車廠獨家生產，並於6月正式在北美上市販售。由於Civic Type R的建議售價為43295 美元，因此推估Integra Type S售價大約會在45000美元左右。

Acura Integra Type S將在6月正式上市。（圖：Acura提供）
Acura Integra Type S將在6月正式上市。（圖：Acura提供）

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