Civic Type R豪華版 Acura Integra Type S北美正式登場

Acura Integra Type S。（圖：Acura提供）

Honda Civic Type R等不到車嗎？或許現在北美的消費者有另一個選擇，本田 豪華版兄弟車Acura Integra Type S正式登場。總體來說，Integra Type S和Civic Type R這兩台在本質上是同一輛車，但Integra Type S更像是穿著西裝的特務，在高級感的外表下保有野性的性能表現。

來源：Introducing the Acura Integra Type S

cura Integra Type S可視為豪華版的Honda Civic Type R。（圖：Acura提供）

在動力總成部分，熟悉的2.0升VTEC Turbo引擎(K20C)加上有轉速匹配系統的六速手排變速箱，讓Integra Type S能夠擁有320hp的馬力以及42.8kg-m的扭力，硬是要比美規Civic Type R的315hp要高了一點點。但這樣的優勢隨即被多出來14公斤車重所消弭，因此兩輛車在2600-4000 rpm的輸出下具有幾乎相同的馬力重量比。

2.0升VTEC Turbo引擎可輸出320hp的馬力以及42.8kg-m的扭力。（圖：Acura提供）

搭載轉速匹配系統的六速手排變速箱，並用上經典鋁合金排檔頭。（圖：Acura提供）

由於是基於同一款平台打造，具有相同的2736mm軸距，能在Civic Type R上找到的性能配置，幾乎原封不動的移到了Integra Type S上，四活塞Brembo鋁合金卡鉗、螺旋式限滑差速器LSD、主動式懸吊系統ADS、更輕巧的19 x 9.5吋的NSX Type S風格鋁圈(要比Integra A-Spec的18吋更輕)和265/30 R19的Michelin Pilot Sport 4S輪胎。

四活塞Brembo鋁合金卡鉗、主動式懸吊系統ADS、更輕巧的19吋NSX Type S風格鋁圈和265/30 R19的Michelin Pilot Sport 4S輪胎。（圖：Acura提供）

排氣管同樣採中置三出的直通式設計，只不過和Civic Type R小-大-小的造型不同，Integra Type S三個尾管管徑是一致的。當然也配備主動式排氣閥門，使得Integra Type S在每種駕駛模式下都能提供獨特的聽覺體驗，Sport+模式下還能享有炫目的回火燃爆聲，街頭撒野的意味十足。

排氣管同樣採中置三出的直通式設計，Sport+模式下帶有回火燃爆聲。（圖：Acura提供）

為了實現極致的抓地力和高速穩定性，Integra Type S 採用創新的雙軸前懸吊設計，以及比標準版Integra明顯更寬的前後輪距，前軸+88.9mm後軸+48.26mm。雙軸系統還大大降低了扭力轉向，主要是通過轉向軸偏移減少 19.05mm配上加厚+2mm的29.0mm前防傾桿提高了反應能力。

長軸距提升了高速穩定性，雙軸前懸吊設計大大降低了扭力轉向。（圖：Acura提供）

因此在加寬輪距後，Integra Type S從外觀上很明顯的就能看出四個輪拱都有寬體爆龜，加上前保桿下方增大的進氣壩、開孔引擎蓋和車尾巨大擴散器造型包裹的三出排氣管，讓整個車身散發出內斂的侵略性，完全符合Acura原廠所訴求的「源自賽道、為街頭而生。」

Integra Type S外觀上四個輪拱都有寬體爆龜，前保桿下方增大的進氣壩，開孔引擎蓋都具有內斂的侵略性。（圖：Acura提供）

比起強調賽道表現的Civic Type R，全新登場的Integra Type S更注重的日常街道行駛，因此一進車室內並沒有看見和Civic Type R同樣的麂皮賽車 座椅，取而代之則是更豪華，並帶有加熱功能的皮質麂皮混搭的運動座椅。車艙介面包括10.2吋Acura Precision Cockpit數位儀表板、支援無線Apple CarPlay和Android Auto的9吋中控螢幕、無線充電板、HUD抬頭顯示器、16具揚聲器530瓦 ELS STUDIO 3D高級音響系統。但稍嫌可惜的是，Acura似乎沒有在Integra Type S的數位儀表板上放上Civic Type R切換至+R模式的賽車轉速儀表樣式。

Integra Type S的內裝並不特別強調戰鬥感，反而更注重豪華質感。（圖：Acura提供）

10.2吋Acura Precision Cockpit數位儀表板。（圖：Acura提供）

9吋中控螢幕可調整各項的關於性能方面的數據設定。（圖：Acura提供）

不過相比出門就是廝殺的Civic Type R，Arcura給Integra Type S的任務更多是能每天早上開出門走街晃晃，有著高級豪華氛圍，在必要的時候切換模式也有不輸人的性能與野性操駕，Integra Type S可說是一款成熟大人的Civic Type R。

座椅並不像Civic Type R使用麂皮賽車座椅，而是帶有加熱功能的皮質麂皮混搭的運動座椅。（圖：Acura提供）

Acura表示Integra Type S將在俄亥俄州 馬里斯維爾的馬里斯維爾汽車廠獨家生產，並於6月正式在北美上市販售。由於Civic Type R的建議售價為43295 美元，因此推估Integra Type S售價大約會在45000美元左右。