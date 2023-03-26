Škoda今年仍出新車 大改款Kodiaq、Superb下半年見客

大改款Škoda Kodiaq與Superb預告將在今年下半年登場。（取材自Škoda）

2022對於Škoda而言肯定是個艱困辛苦的一年，尤其是受到俄烏戰爭爆發後讓來自烏克蘭的線束完全斷貨，使得本來已經飽受車用晶片短缺影響的Škoda更是雪上加霜，儘管訂單依然滿手，但Škoda去年最後仍是寫下了13年以來的銷售新低點。

撐過了禍不單行的2022年，Škoda預告今年將會有多款新車報到。（取材自Škoda YouTube）

而進入2023年至今也已近一季，當各車廠開始宣布自家品牌年度與新車計畫的同時，Škoda也不甘示弱的於日前在線上舉辦了年度記者會(Škoda Auto Annual Press Conference 2023)，並由去年7月才正式接任品牌執行長的Klaus Zellmer主持了該場會議。而Škoda除了透過這場年度記者會中公布2022年銷量與財務狀況表現外，還展現了進軍印度市場後所收穫的佳績，以及今年正式以CKD組裝方式開始在越南 市場銷售。

此外，Škoda執行長更捎來了一項重要訊息，Klaus Zellmer表示，Škoda今年不僅會帶來小改款Kamiq與Scala，純電休旅 Enyaq iV還會推出L&K (Laurin & Klement) 頂規車型外，隸屬於品牌旗艦地位的Kodiaq與Superb預計將會於今年下半年發表大改款版本，且這兩款新車不只會配有更為節能的引擎，也都將配置PHEV插電式油電混合動力。要知道的是，當初小改款Kodiaq在問世後，可是連48V輕油電都沒裝上。

ŠKODA預計將在2026年時發表三款全新純電動車。（取材自Škoda）

不只今年確認新車推出，在簡報中間被綠色衣裳蓋住的神祕車款，據傳將是款定位於Enyaq iV之下的全新純電車Elroq，而品牌先前也已確定將在2026年推出三款分別為「小型車級距」、「緊湊型SUV」、「七人座」的全新純電動車 ，因此，Škoda Elroq很有可能就是「小型車級距」的純電代表。不過，更多關於Škoda純電車訊息，仍有待於品牌在4月份舉行的「Explore More 2.0」活動中才會漸為明朗。