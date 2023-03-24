Alfa Romeo Giulia GTAm全球限量500台 F1車手也收藏

Alfa Romeo Giulia GTAm。（取材自Alfa Romeo）

2023年F1 新賽季已於3月開跑，而在轉至Alfa Romeo車隊後的Valtteri Bottas似乎愈來愈受粉絲歡迎，在巴林開幕戰也以P8坐收賺進4分積分。近日Alfa Romeo也公開了他喜迎新車的消息，全新座駕Giulia GTAm正式納入Valtteri Bottas的車庫當中。

這位被華語世界車迷暱稱為「寶塔寺」的芬蘭車手，訂購了一輛紅色的Alfa Romeo Giulia GTAm，並在義大利都靈的Stellantis & You展間交車，當然，做為品牌車隊車手兼品牌大使，交車時Alfa Romeo許多高層代表都一同來到現場。

Bottas在交車儀式上表示：「我顯然是終生的汽車 愛好者，我就是喜歡Alfa Romeo這個品牌。我很榮幸成為這個品牌的大使，現在也成為全球500輛Giulia GTA/GTAm的車主之一。」

Valtteri Bottas喜迎新車Alfa Romeo Giulia GTAm。（取材自Alfa Romeo）

「從技術上講，這是一款出色的車輛，透過直接來自F1賽車 的專業知識和技術訣竅，並與Sauber公司合作打造；但是，對於我們這種汽車和賽車運動愛好者來說，Giulia GTA車系代表的遠不止這些。它重現了賽車運動的傳奇之一1965 Giulia GTA，並完美體現了品牌的 DNA、對賽車運動的熱情、駕駛樂趣以及獨特且與眾不同的造型魅力。」

Alfa Romeo Giulia GTAm是基於Giulia Quadrifoglio升級而來，由於全面採用碳纖維部件，因此在重量減輕了100 公斤。同時還將2.9升V6雙渦輪增引擎的輸出提升至540匹馬力。

空氣動力部分也進行了大幅調整，改良了前分流器和新的碳纖維進氣護罩。該車還配備了獨特的車輪、定製的側裙、新的後擴散器和高聳的碳纖維尾翼。除了空力效果外，也讓車身整體看起來更具侵略性。

Alfa Romeo Giulia GTAm。（取材自Alfa Romeo）

Alfa Romeo F1車隊經理Cristiano Fiorio表示：「這對Alfa Romeo來說是一個特殊的時刻，Valtteri Bottas是一位出色的專業人士，也證明自己是一位贏家，他在F1的漫長職業生涯中贏得了10場大獎賽。他也渴望成為Giulia GTA車主並加入內部專屬圈子，在一個由合約驅動的商業世界中，是主動選擇購買這一輛車，這讓我們相當自豪。」