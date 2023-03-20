Acura開價6.7萬元？TLX Type S PMC考驗品牌忠誠度

Acura TLX Type S PMC Edition。（取材自Acura）

Acura宣布推出一款限定車色的TLX Type S PMC Edition，於下個月將由其位於俄亥俄州 的性能製造中心(PMC)開始手工組裝，並採用與NSX Type S相同的Gotham Grey霧面高譚灰車色，限量50台售價6萬6995美元。

除了消光金屬漆外，TLX Type S PMC Edition還配備20吋Y型輻條鋁圈，其靈感來自NSX，並採用Berlina Black進行表面塗裝處理。車門把手和後視鏡蓋也將塗上相同的黑色烤漆。全車亮面碳纖維空力套件，包括前下擾流板、側裙、後擴散器還有後車箱上的鴨尾；另外四出尾管也採黑色鍍鉻，TLX、Type S和SH-AWD徽飾則使用亮黑色處理。

在車艙內部，不免俗的有碳纖維飾板、發光迎賓門檻、和帶有Type S字樣的高級地毯；座椅採用黑色Ultrasuede類麂皮和Red Milano紅色真皮製成。同時，中央鞍座上有一塊特殊的限量版銘牌，彰顯這輛車是50台Gotham Grey中的其中一台。

Acura TLX Type S PMC Edition的內裝。（取材自Acura）

雖說是從PMC生產，但TLX Type S PMC Edition在動力方面與一般的TLX Type S無異。同樣搭載了3.0升V6雙渦輪增壓引擎，可產生355hp馬力和48.9kg-m的扭力，搭配10速自排變速箱與第四代SH-AWD四輪傳動系統，並標配Pirelli P-Zero輪胎。

與過往在PMC生產的所有車輛一樣，TLX Type S PMC Edition將是手工組裝，並要接手與NSX相同的質量品管處理，這意味著要進行馬力機檢測 、烤漆檢測、崎嶇道路模擬，如果能順利通過檢測，那麼TLX Type S PMC Edition將被包裹在一個專門設計的車罩中，然後用專屬的運輸車運送到經銷商處。

Acura TLX Type S PMC Edition。（取材自Acura）

雖然Acura強調TLX Type S PMC Edition是在與NSX同一條手工產線打造，價值肯定水漲船高，但畢竟在任何機械結構都未調整的狀態下，PMC Edition的售價要比一般版本TLX Type S高出7000多美元，而限量50台的Gotham Grey車色更讓車價再多了3000多來到6萬6995美元大關，即便在這個「車賣不掉就加價賣」的時代裡，Acura這番操作到底會有多少人買單呢？