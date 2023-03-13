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美規新年式Nissan Sentra尚未改款 2萬元就能入手

記者張振群／即時報導
美規新年式Nissan Sentra微幅調漲440美元，並在同級中具有標準安全價值以及高科技水平的車款。（圖：Nissan提供）
美規新年式Nissan Sentra微幅調漲440美元，並在同級中具有標準安全價值以及高科技水平的車款。（圖：Nissan提供）

Nissan汽車旗下熱賣的中型房車Sentra，日前中國已經搶先曝光小改款樣貌，只是美國市場並沒有立即跟進，只宣布新年式Sentra的售價，並且還比舊年式微幅調漲440美元，但起售價仍控制在2萬美元內。原廠也強調新年式Nissan Sentra在同級中具有標準安全價值以及高科技水平的車款。

美規新年式Nissan Sentra依舊提供Sentra S、Sentra SV、Sentra SR三種車型可選，當地建議售價分別為19,950美元、21,170美元、22,840美元，不包含1095美元的目的地運送與手續費，並將Nissan Safety Shield 360系統列為全車型標準配備。

美規Nissan Sentra配有的Nissan Safety Shield 360系統包含，AEB行人防追撞緊急煞車系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、LDW後方車側警示系統、HBA遠近光自動切換系統以及RAB車尾緊急煞車輔助系統，不過ICC全速域定速控制系統，要購買到中階等級Nissan Sentra SV以上才會列為標準配備。

Nissan Sentra SV、Sentra SR車型升級8.0吋中央顯示螢幕...
Nissan Sentra SV、Sentra SR車型升級8.0吋中央顯示螢幕並具備藍牙、Apple CarPlay／Android Auto等連接功能。（圖：Nissan提供）

除了Nissan Sentra S配置6.0吋多功能顯示螢幕之外，Sentra SV、Sentra SR皆升級為8.0吋並具備藍牙、Apple CarPlay／Android Auto等連接功能，自Nissan Sentra SV車型起還額外提供All Weather、Premium、Midnight Edition（Sentra SR專屬）等不同個性化套件可搭配。

美規新年式Nissan Sentra動力搭載2.0L直噴汽油引擎，擁有149hp最大馬力與20.0kgm峰值扭力輸出，並搭配Xtronic CVT無段變速系統與前輪驅動設定，能跑出都會12.3km/h、高速16.4km/h、平均13.9km/h的油耗成績，若為Nissan Sentra SR高階車型則為都會11.8km/h、高速15.6km/h、平均13.5km/h表現。

美規Nissan Sentra動力搭載2.0L直噴汽油引擎，擁有149hp最大馬...
美規Nissan Sentra動力搭載2.0L直噴汽油引擎，擁有149hp最大馬力與20.0kgm峰值扭力輸出，並搭配Xtronic CVT無段變速系統與前輪驅動。（圖：Nissan提供）

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