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Nissan休旅三傑 2025年將轉型成純電動車型

記者趙駿宏／即時報導
Nissan正計劃對旗下歐規休旅三傑 X-Trail、Juke和Qashqa進行全電動化車型的改造。Nissan提供
Nissan正計劃對旗下歐規休旅三傑 X-Trail、Juke和Qashqa進行全電動化車型的改造。Nissan提供

據媒體報導，Nissan正計劃對旗下歐規休旅三傑 X-Trail、Juke和Qashqa進行全電動化車型的改造，預計將在2025年至2027年之間發表販售。這幾輛純電動車可能會與現有的e-Power混合動力車型一起在歐洲市場銷售，直到2035歐盟的ICE燃油車禁售令開始實施e-Power才會退場。

Nissan歐洲負責人Guillaume Cartier在接受媒體Autocar的訪問後表示，e-Power混合動力車是Nissan過渡到BEV純電時期間的最好產品。

Nissan X-Trail。Nissan提供
Nissan X-Trail。Nissan提供

2019年推出的第二代Juke基於CMF-B平台，而2021年出現的第三代Qashqai和第四代X-Trail則是基於CMF-CD平台開發。Nissan純電SUV 預計將搭載在雷諾-日產-三菱聯盟的EV專用平台上，這也代表它們的發表時程將會直接替代現有的ICE動力和混合動力車型。

而目前最推測最佳的配置，是將Nissan Ariya和Renault Megane E-Tech中使用的 CMF-EV平台架構可以擴展到純電Qashqai和X-Trail上，而就車格而言Ariya也正好是介於Qashqai和X-Trail之間。至於Juke，即將登場的Renault 5 supermini所使用的CMF B-EV平台架構或許是更好的選擇。

Nissan Qashqai。Nissan提供
Nissan Qashqai。Nissan提供

未來的電動車可能會受益於全新的電池技術，有望帶來以更低的成本、更高的能量密度和效率，以及高達400 kW的快速充電。且除了更高效、更強大的電動馬達之外，這些電池還將提供更長的行駛里程。

Nissan希望到2030年其全球銷量的一半以上都會是電動化車輛，預計未來幾年將推出大量的零碳排車型。除了前面提到的三款SUV之外，還將包括取代 Micra的小型電動車，以及下一代Leaf。

Nissan Juke。Nissan提供
Nissan Juke。Nissan提供

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