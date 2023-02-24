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BMW置入48V輕油電續 推出X5 M、X6 M小改款車型

聯合新聞網 Victor Liu／即時報導
居性能旗艦定位的BMW X5 M / X6 M車款。（圖：BMW提供）
居性能旗艦定位的BMW X5 M / X6 M車款。（圖：BMW提供）

就在BMW X5 / X6於日前進行小改款工程後，位居性能旗艦定位的X5 M / X6 M不意外地也緊隨在後，本系列車款將在品牌位於美國斯帕坦堡的廠區進行生產製程，並且在Concours d’Elegance 美國圓石灘骨董車展會上正式對外亮相。

本次小改款最大的更動在於動力核心，雖仍舊採用熱血車迷絕對會愛的4.4升V8雙渦輪增壓引擎，但全面增列了48 V MHEV輕油電複合動力系統，額外供應12匹馬力和199牛頓米扭力，不過，在八速變速箱的傳遞下，動力依舊維持在617匹 / 750牛頓米水準，只是多了一具微型電池與馬達來增壓低速運轉時的效能，達到節省油耗的目的。

百公里加速性能部分，X5 / X6 M Competition於3.7秒可達成，電子限速限制在250 km / h，不過，車主可額外選配M專屬性能套件，將其進一步解封至285 km / h。據官方宣稱，團隊也為這具八速自排變速箱進行優化，將三組齒輪設定地更密，藉此來提高換檔銜接的速度。

居性能旗艦定位的BMW X5 M / X6 M車款。（圖：BMW提供）
居性能旗艦定位的BMW X5 M / X6 M車款。（圖：BMW提供）

至於造型設計部分，其實與一般版本的X5 / X6沒有太大差異，包括全新LED燈組的式樣、更浮誇的空力套件設計，以及21 – 22吋不等的M款輕量化圈胎組都納入清單當中。而內裝除了用上許多頂級皮革與碳纖維物料來加強熱血感，數位系統也同樣一併換上iDrive 8式樣。

就筆者來看，48V的置入顯然是BMW為了要讓這具V8引擎能夠有更長的存活壽命而裝設，縱使油耗在這類車型上顯然不重要，但在應付完目前的法規下，諸如北美市場等熱愛大排量引擎的消費者至少還有車可選。

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