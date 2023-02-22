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越南VinFast獲美批准 北卡生產基地可開始動工

記者趙駿宏／綜合報導

越南車廠VinFast轉型電動化後，去年就大張旗鼓的宣布進軍美國設立工廠，並宣稱向SEC提出申請赴美掛牌等消息。不過在2月初卻傳出在一輛車都還未交的情況下就裁員的消息，也讓這個車廠的前景十分撲朔迷離。但最近卻傳出好消息，VinFast已獲得其中一項重要許可，讓他們在北卡羅來納州耗資40億美元的生產工廠得以開始動工。

VinFast已經獲得了美國「Air Permit空氣許可證」，這將允許他們開始工廠的第一階段建設。北卡羅來納州環境品質部的網站顯示，空氣許可證是在12月提出申請的，並於2月9日獲得批准。VinFast則表示表示工廠將很快開始動工。

路透社指出，項目的第一階段將讓VinFast投資約20億美元建設一家年產15萬輛車的工廠。第二階段將專注於電池生產的的計畫。

VinFast VF 8。 圖／VinFast
VinFast VF 8。 圖／VinFast

雖然VinFast的目標是與美國和其他世界大車廠競爭電動車市場，並在去年11月將越南產的999輛VF 8 Eco City Edition運抵美國。但原定年底前交付給新車主，不過因為要進行軟體更新，目前交車日期已經推遲到2月底。

主要是因為當初發表時VF 8的續航里程僅有288公里，但隨後VinFast進行了軟體更新，讓VF 8 Eco City Edition的續航里程提升至333 公里。而VF 8隨後也降價，起價為49,000美元，Eco City Edition的起價則是從62,500美元降至56,000美元。

不過這也讓人好奇，若美國消費者要購買電動車，當地不乏許多成熟的車廠，在價格沒有優勢的情況下，購買VinFast的意願會有多大還待時間的驗證。就拿Tesla特斯拉來說，Model Y雙馬達長程版起價54,200美元，不僅比VF 8 Plus City Edition更成熟、速度更快，而且一次充電還能行駛531公里。

北卡羅來納州 越南 電動車 特斯拉 投資

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