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Chevrolet Corvette E-Ray AWD Hybrid 油電魟魚誕生

記者趙駿宏／即時報導
Chevrolet Corvette E-Ray AWD Hybrid。（取材自Chevrolet）
Chevrolet Corvette E-Ray AWD Hybrid。（取材自Chevrolet）

在Chevrolet初代Corvette C1在紐約亮相整整70周年後，這輛「美國精神號」跑車也終加入了電氣化動力系統，以Corvette E-Ray AWD Hybrid之名登場。

Chevrolet Corvette E-Ray AWD Hybrid。（取材自...
Chevrolet Corvette E-Ray AWD Hybrid。（取材自Chevrolet）

Corvette繼2020年轉型為中置引擎設定後，又再一次有劃時代的突破。採用V8引擎加上電動馬達的四驅配置，也讓0-60mph加速來到了2.5秒之譜，這也是車系史上加速最快的車型。

V8引擎加上電動馬達的四驅配置，也讓E-Ray的0-60mph加速來到了2.5秒...
V8引擎加上電動馬達的四驅配置，也讓E-Ray的0-60mph加速來到了2.5秒。 圖／ChevroletV8引擎加上電動馬達的四驅配置，也讓E-Ray的0-60mph加速來到了2.5秒。（取材自Chevrolet）

在外型上Corvette E-Ray借鑒了Z06的一些設計元素，包括其更寬的車身以及更大的車側進氣口；但從車輛本質上講，E-Ray更接近一般版的Stingray車型，不僅V8引擎是使用同一顆，車尾也是使用相同的雙邊雙出方形排氣管造型。

從外型上看來Corvette E-Ray要比一般版Stingray更寬，進氣口也...
從外型上看來Corvette E-Ray要比一般版Stingray更寬，進氣口也與Z06相仿。（取材自Chevrolet）

E-Ray車尾則是使用與Stingray相同的雙邊雙出方形排氣管造型。（取材自C...
E-Ray車尾則是使用與Stingray相同的雙邊雙出方形排氣管造型。（取材自Chevrolet）

由於放上Hybrid油電系統的緣故，E-Ray並沒有使用Z06上那一具採用平面曲軸的LT6 5.5L V8 DOHC缸內直噴引擎，而是採用基礎版本有著495hp、64.2kg-m動力的LT2 6.2升V8自然進氣引擎，並搭配8速DCT變速箱將動力傳輸到後軸。

E-Ray採用495hp、64.2kg-m動力的LT2 6.2升V8自然進氣引擎...
E-Ray採用495hp、64.2kg-m動力的LT2 6.2升V8自然進氣引擎做基礎，並加上輸出160hp/16.8kg-m的電動馬達。（取材自Chevrolet）

前軸部分則是配置了單具能輸出160hp/16.8kg-m的電動馬達，透過其擺放於中央鞍座內的1.9 kWh電池供應電力，在特定情況下還可允許使用純電模式驅動，也成為史上第一台前驅Corvette。

E-Ray在特定情況下還可允許使用純電模式驅動，也成為史上第一台前驅Corvet...
E-Ray在特定情況下還可允許使用純電模式驅動，也成為史上第一台前驅Corvette。（取材自Chevrolet）

不過E-Ray並不像Ferrari 296 GTB和McLaren Artura等新世代超跑都採用PHEV插電式油電設定，Corvette的開發團隊選擇較為傳統的油電設定，依靠動能回充和多餘的引擎動力為電池充電。在電動馬達與V8引擎的協同搭配下，最大綜效馬力可以來到655hp，0-60mph加速可於2.5秒達成，1/4英里加速也來到10.5秒優秀數據，最大橫向G力為1.1g。

Corvette E-Ray在電動馬達與V8引擎的協同搭配下，最大綜效馬力可以來...
Corvette E-Ray在電動馬達與V8引擎的協同搭配下，最大綜效馬力可以來到655hp。（取材自Chevrolet）

由於配置了電動馬達，E-Ray能夠在兩種模式下啟用電能動力。在隱身模式下E-Ray能在最高72km/h的情況下使用純電動駕駛，能讓你在夜深人靜的時候安靜地回到社區或是在凌晨時分安靜的駛出車庫。

在利用電動推進系統提高動力性能時，E-Ray 的eAWD控制系統會根據需求，向前軸施加扭力。Charge+ 功能可用於最大化電池的充電狀態，以延長放電時間。

在隱身模式下E-Ray能在最高72km/h的情況下使用純電動駕駛。（取材自Che...
在隱身模式下E-Ray能在最高72km/h的情況下使用純電動駕駛。（取材自Chevrolet）

此外，原廠也為如此強大動力的E-Ray配置了輕量化碳陶瓷Brembo煞車套件、具有三種設定的Magnetic Ride Control 4.0避震器，以及與Z06同樣寬的圈胎配置，透過專屬的鋁圈可以輕易分辨Stingray和E-Ray的差別。

原廠也為Corvette E-Ray配置了輕量化碳陶瓷Brembo煞車套件。（取...
原廠也為Corvette E-Ray配置了輕量化碳陶瓷Brembo煞車套件。（取材自Chevrolet）

另一個E-Ray專屬的選配是Electric Blue賽車條紋套件，加上包括2024激流藍、海狼灰和仙人掌綠的14種外觀車色選擇，也讓首輛Hybrid車型能夠有獨特的外型。此外，就像其他Corvette車型一樣，E-Ray也有Coupe和Convertible兩種形式，滿足所有消費者的用車需求。

Electric Blue賽車條紋套件是Corvette E-Ray的專屬選配。...
Electric Blue賽車條紋套件是Corvette E-Ray的專屬選配。（取材自Chevrolet）

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