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慶祝進軍市場30年 「中國風」Ferrari Roma特別版亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）
Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）

進口車商在插旗一些地方市場後，總是會想要在某些特別的里程碑發表特別的車款，例如最近喜迎進軍中國市場30年的義大利跑車品牌Ferrari法拉利。第一輛Ferrari (Ferrari 348 TS) 在1992年進入中國後，時至今日正好屆滿30周年，紅鬃躍馬為了紀念這特別的一刻，推出了一款融入大量中國傳統美學的Ferrari Roma。

Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）
Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）

（取材自Ferrari）
（取材自Ferrari）

這輛獨一無二的Ferrari Roma中國特別版，是由Ferrari旗下的客製化中心與中國知名當代設計師蔣瓊耳聯手操刀，車身由Sanusilver Matte消光銀與致敬中國傳統的胭脂紅Rosso Magma Glossy交織而成，貫穿車身與車室的條紋靈感則來自於明朝時代的傢俱。

（取材自Ferrari）
（取材自Ferrari）

Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）
Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）

知名當代設計師蔣瓊耳與Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari...
知名當代設計師蔣瓊耳與Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）

而這輛特別版Roma車室還配有特製化的碳纖維門檻，以及採用中國傳統漆藝技法的紅金博紋漆特殊鑰匙盒，最特別的是，設計師在Roma中央扶手上嵌入金鑲玉工藝的「30叁拾」、象徵法拉利進入中國市場30年的別具意義銘牌。此外，蔣瓊耳設計師還為這輛特別版Roma帶來了紫檀與水晶製的擴香器、紫檀雪茄盒、硯石菸缸、竹編茶具、宣紙風箏、羊絨毯子等中國風文物，而這些精心設計的精品也都能好好收納於Roma車內。

（取材自Ferrari）
（取材自Ferrari）

（取材自Ferrari）
（取材自Ferrari）

（取材自Ferrari）
（取材自Ferrari）

與一般版Ferrari Roma相同，融入中國風的Ferrari Roma特別版仍搭載3.9升V8雙渦輪增壓引擎，具備612hp的最大馬力，以及77.5kgm的扭力峰值，再搭配源於SF90 Stradale的八速雙離合器變速箱，從靜止加速至100km/h加速僅需3.4秒，而車輛極速則可達到320km/h。

Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）
Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）

Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）
Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）

Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）
Ferrari Roma中國特別版。（取材自Ferrari）

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