突破自我的大改款 第二代Hyundai Kona韓國發表上市

大改款第二代Hyundai Kona N Line。 摘自Hyundai

Hyundai 在去年結束前，於自家官方Newsroom與社群媒體 上無預警揭露了原廠代號SX2的大改款Hyundai Kona，原廠在當時亦宣布現有的內燃機、油電、N Line與純電版本，皆會全數留存於第二代車型中。而Hyundai很快地於今日(18)率先在韓國東大門設計廣場 (DDP) 舉行了新世代Hyundai Kona的新車發表會。

Hyundai在去年結束前，於自家官方Newsroom與社群媒體上無預警揭露了原廠代號SX2的大改款Hyundai Kona，原廠在當時亦宣布現有的內燃機、油電、N Line與純電版本，皆會全數留存於第二代車型中。而Hyundai很快地於今日(18)率先在韓國東大門設計廣場 (DDP) 舉行了新世代Hyundai Kona的新車發表會。

「Rule Breaker」第二代Hyundai Kona。 摘自Hyundai

值得注意的是，第二代Hyundai Kona是以純電車型為優先設計，再針對內燃機、油電與N Line去做調整，因此整個車身的設計模式都將更偏向純電車，儘管共享架構與底盤，大改款Hyundai Kona依然可用外觀辨別出彼此的不同。

從第一代車型便使用的分離式燈組設計，仍持續延用至第二代車型，並且結合型Parametric Pixels參數化理念，兩側以三角幾何狀分離式LED燈組呈現，而最特別的即是採用如同新世代Grandeur車頭上的Seamless Horizon Lamp無縫水平燈組，運用在大改款Kona上象徵一輛來自未來的現代汽車，其更是Hyundai新一代的照明指標設計。

大改款第二代Hyundai Kona內裝煥然一新。 摘自Hyundai

或許因為整體車格是以純電車型為出發點，內燃機車款必備的「水箱護罩」在第二代Hyundai Kona上，反而不是個必須去大做文章的部件，如此一來亦能針對各自車型的外觀快速變化，但又不會過於突兀。另外，車側亦融入了Parametric Pixels參數化設計，在大改款Hyundai Kona側身線條可看出與新世代Tucson相似的三角幾何肌理線條，並依照車型不同而有著17吋或19吋的鋁圈造型選擇 (油電版為17吋、18吋兩種尺寸)。

先前藉由外觀內裝短暫露出些微畫面的車尾，在今日(18)大改款車型的發表而揭開真面目。在車身尺碼方面，新世代Hyundai Kona藉由大改款車型換上全新底盤，使得整體車格較為放大，車長4,350mm、車寬1,825mm、車高1,580mm、軸距2,660mm，在車長與軸距部分，相較於第一代車型分別增加了145mm、60mm，至於N Line車型的車長則再稍微增加到4,385mm，其餘部分則與一般版Kona相同。

原廠保證大改款第二代Hyundai Kona擁有舒適的乘坐空間。 摘自Hyundai

在外型有著極大變動下，大改款Hyundai Kona的車室亦是煥然一新，包括改採雙12.3吋的數位儀表與中控螢幕、盤面上未放置品牌「H」的新方向盤等，更不用說方向盤後方還有車系首度使用的方向機柱換檔撥桿，中船也因沒有傳統排檔桿的設計而增加了置物空間，同時亦讓車室展現了極簡風格。

此外，新世代Hyundai Kona也導入了集團全新的ccNC (connected car Navigation Cockpit) 影音娛樂車載系統，提供最新的OTA雲端 更新技術，且主要的電子控制單元都可以藉由OTA更新。根據車型的不同，車內另有提供手機無線充電板、電動調整含記憶功能的駕駛座椅、加熱通風前排座椅、加熱方向盤、加熱後排座椅、八向調整的電動副駕駛座椅、後座冷氣出風口、USB Type-C插槽等。

大改款第二代Hyundai Kona改採方向機柱換檔撥桿。 摘自Hyundai

在安全配備部分，大改款Hyundai Kona全車系標配六具輔助氣囊，而Hyundai SmartSense主動式安全系統包括FCA前方碰撞警示系統 (含單車騎士、行人、十字路口來車偵測)、SCC智能巡航控制系統、NSCC結合導航圖資的能巡航控制系統、BCA盲點偵測防撞系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、RCCA後方交通警示系統、DAW駕駛疲勞警示、SVM環景顯示系統、ROA後座乘客警示系統、PCA駐車防撞警示系統、HBA智能遠光燈、HDA高速公路駕駛輔助系統 (選配)、RSPA遠端智能停車 (選配)等。

動力編成包括了1.6升汽油渦輪、2.0升汽油NA、1.6升油電與純電動力，而純燃油版與油電版本將率先在韓國市場發售。大改款Hyundai Kona燃油版共提供兩種動力選擇，分別是搭載1.6升SmartStream T-GDi渦輪增壓四缸引擎與2.0升SmartStream GDi自然進氣引擎，其中，1.6 T-GDi渦輪車型首度配置八速自排變速箱，與現行第一代車型的七速乾式DCT不同，車輛最大馬力可輸出195hp/27kgm；至於2.0升汽油自然進氣Kona，則是搭配SmartStream IVT無段變速箱，最大馬力為147hp/18.3kgm。

大改款第二代Hyundai Kona。 摘自Hyundai

而採用後多連桿的第二代Hyundai Kona Hybrid油電車型，導入減緩過彎側傾、加強加速時穩定度的e-Motion Drive系統，其所搭載的油電系統與Hyundai Avante/Elantra Hybrid、Kia Niro Hybrid相同，搭載一具結合可輸出32kW (約43hp) 的永磁馬達，以及最大馬力104hp/15kgm的1.6升SmartStream四缸自然進氣汽油引擎所組成的Hybrid油電混合系統，搭配六速DCT雙離合器變速箱，綜效馬力為139hp/27kgm，根據原廠提供的資訊顯示，其平均油耗為19.8km/L；另外，第二代Kona Hybrid同時還提供了N Line套件可選擇，不論是純燃油抑或是複合式動力Kona，都能享有運動感十足的N Line車型。

大改款Hyundai Kona在發表的同時亦公布韓國市場的售價資訊，1.6汽油渦輪共有Modern、Premium、Inspiration等三種車型選擇，售價分別為2,537萬韓元起 (約2.23萬美元)、2,759萬韓元起 (約2.42萬美元)、3,097萬韓元起 (約2.72萬美元)；2.0汽油動力也是三種車型，售價分別為2,468萬韓元起 (約2.17萬美元)、2,690萬韓元起 (約2.36萬美元)、3,029萬韓元起 (約2.66萬美元)。