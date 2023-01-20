我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

人壽保險這3個少為人知的附加險 花小錢更有保障

突破自我的大改款 第二代Hyundai Kona韓國發表上市

記者黃俐嘉／即時報導
大改款第二代Hyundai Kona N Line。 摘自Hyundai
大改款第二代Hyundai Kona N Line。 摘自Hyundai

Hyundai在去年結束前，於自家官方Newsroom與社群媒體上無預警揭露了原廠代號SX2的大改款Hyundai Kona，原廠在當時亦宣布現有的內燃機、油電、N Line與純電版本，皆會全數留存於第二代車型中。而Hyundai很快地於今日(18)率先在韓國東大門設計廣場 (DDP) 舉行了新世代Hyundai Kona的新車發表會。

Hyundai在去年結束前，於自家官方Newsroom與社群媒體上無預警揭露了原廠代號SX2的大改款Hyundai Kona，原廠在當時亦宣布現有的內燃機、油電、N Line與純電版本，皆會全數留存於第二代車型中。而Hyundai很快地於今日(18)率先在韓國東大門設計廣場 (DDP) 舉行了新世代Hyundai Kona的新車發表會。

「Rule Breaker」第二代Hyundai Kona。 摘自Hyundai
「Rule Breaker」第二代Hyundai Kona。 摘自Hyundai

值得注意的是，第二代Hyundai Kona是以純電車型為優先設計，再針對內燃機、油電與N Line去做調整，因此整個車身的設計模式都將更偏向純電車，儘管共享架構與底盤，大改款Hyundai Kona依然可用外觀辨別出彼此的不同。

從第一代車型便使用的分離式燈組設計，仍持續延用至第二代車型，並且結合型Parametric Pixels參數化理念，兩側以三角幾何狀分離式LED燈組呈現，而最特別的即是採用如同新世代Grandeur車頭上的Seamless Horizon Lamp無縫水平燈組，運用在大改款Kona上象徵一輛來自未來的現代汽車，其更是Hyundai新一代的照明指標設計。

大改款第二代Hyundai Kona內裝煥然一新。 摘自Hyundai
大改款第二代Hyundai Kona內裝煥然一新。 摘自Hyundai

或許因為整體車格是以純電車型為出發點，內燃機車款必備的「水箱護罩」在第二代Hyundai Kona上，反而不是個必須去大做文章的部件，如此一來亦能針對各自車型的外觀快速變化，但又不會過於突兀。另外，車側亦融入了Parametric Pixels參數化設計，在大改款Hyundai Kona側身線條可看出與新世代Tucson相似的三角幾何肌理線條，並依照車型不同而有著17吋或19吋的鋁圈造型選擇 (油電版為17吋、18吋兩種尺寸)。

先前藉由外觀內裝短暫露出些微畫面的車尾，在今日(18)大改款車型的發表而揭開真面目。在車身尺碼方面，新世代Hyundai Kona藉由大改款車型換上全新底盤，使得整體車格較為放大，車長4,350mm、車寬1,825mm、車高1,580mm、軸距2,660mm，在車長與軸距部分，相較於第一代車型分別增加了145mm、60mm，至於N Line車型的車長則再稍微增加到4,385mm，其餘部分則與一般版Kona相同。

原廠保證大改款第二代Hyundai Kona擁有舒適的乘坐空間。 摘自Hyund...
原廠保證大改款第二代Hyundai Kona擁有舒適的乘坐空間。 摘自Hyundai

在外型有著極大變動下，大改款Hyundai Kona的車室亦是煥然一新，包括改採雙12.3吋的數位儀表與中控螢幕、盤面上未放置品牌「H」的新方向盤等，更不用說方向盤後方還有車系首度使用的方向機柱換檔撥桿，中船也因沒有傳統排檔桿的設計而增加了置物空間，同時亦讓車室展現了極簡風格。

此外，新世代Hyundai Kona也導入了集團全新的ccNC (connected car Navigation Cockpit) 影音娛樂車載系統，提供最新的OTA雲端更新技術，且主要的電子控制單元都可以藉由OTA更新。根據車型的不同，車內另有提供手機無線充電板、電動調整含記憶功能的駕駛座椅、加熱通風前排座椅、加熱方向盤、加熱後排座椅、八向調整的電動副駕駛座椅、後座冷氣出風口、USB Type-C插槽等。

大改款第二代Hyundai Kona改採方向機柱換檔撥桿。 摘自Hyundai
大改款第二代Hyundai Kona改採方向機柱換檔撥桿。 摘自Hyundai

在安全配備部分，大改款Hyundai Kona全車系標配六具輔助氣囊，而Hyundai SmartSense主動式安全系統包括FCA前方碰撞警示系統 (含單車騎士、行人、十字路口來車偵測)、SCC智能巡航控制系統、NSCC結合導航圖資的能巡航控制系統、BCA盲點偵測防撞系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、RCCA後方交通警示系統、DAW駕駛疲勞警示、SVM環景顯示系統、ROA後座乘客警示系統、PCA駐車防撞警示系統、HBA智能遠光燈、HDA高速公路駕駛輔助系統 (選配)、RSPA遠端智能停車 (選配)等。

動力編成包括了1.6升汽油渦輪、2.0升汽油NA、1.6升油電與純電動力，而純燃油版與油電版本將率先在韓國市場發售。大改款Hyundai Kona燃油版共提供兩種動力選擇，分別是搭載1.6升SmartStream T-GDi渦輪增壓四缸引擎與2.0升SmartStream GDi自然進氣引擎，其中，1.6 T-GDi渦輪車型首度配置八速自排變速箱，與現行第一代車型的七速乾式DCT不同，車輛最大馬力可輸出195hp/27kgm；至於2.0升汽油自然進氣Kona，則是搭配SmartStream IVT無段變速箱，最大馬力為147hp/18.3kgm。

大改款第二代Hyundai Kona。 摘自Hyundai
大改款第二代Hyundai Kona。 摘自Hyundai

而採用後多連桿的第二代Hyundai Kona Hybrid油電車型，導入減緩過彎側傾、加強加速時穩定度的e-Motion Drive系統，其所搭載的油電系統與Hyundai Avante/Elantra Hybrid、Kia Niro Hybrid相同，搭載一具結合可輸出32kW (約43hp) 的永磁馬達，以及最大馬力104hp/15kgm的1.6升SmartStream四缸自然進氣汽油引擎所組成的Hybrid油電混合系統，搭配六速DCT雙離合器變速箱，綜效馬力為139hp/27kgm，根據原廠提供的資訊顯示，其平均油耗為19.8km/L；另外，第二代Kona Hybrid同時還提供了N Line套件可選擇，不論是純燃油抑或是複合式動力Kona，都能享有運動感十足的N Line車型。

大改款Hyundai Kona在發表的同時亦公布韓國市場的售價資訊，1.6汽油渦輪共有Modern、Premium、Inspiration等三種車型選擇，售價分別為2,537萬韓元起 (約2.23萬美元)、2,759萬韓元起 (約2.42萬美元)、3,097萬韓元起 (約2.72萬美元)；2.0汽油動力也是三種車型，售價分別為2,468萬韓元起 (約2.17萬美元)、2,690萬韓元起 (約2.36萬美元)、3,029萬韓元起 (約2.66萬美元)。

大改款第二代Hyundai Kona配備自動感應尾門。 摘自Hyundai
大改款第二代Hyundai Kona配備自動感應尾門。 摘自Hyundai

Hyundai 社群媒體 雲端

上一則

懷州共和黨州議員籲：2035年後該州「禁止銷售電動車」

延伸閱讀

韓國國寶級老戲骨尹靜姬79歲去世 罹阿茲海默症多年

韓國國寶級老戲骨尹靜姬79歲去世 罹阿茲海默症多年
中國造車新勢力 小鵬首先降價

中國造車新勢力 小鵬首先降價
KIA SPORTAGE混合動力車和KIA TELLURIDE 獲得最值得購買汽車獎

KIA SPORTAGE混合動力車和KIA TELLURIDE 獲得最值得購買汽車獎
韓國梨泰院踩踏159死 調查結果：準備不足、處置不當

韓國梨泰院踩踏159死 調查結果：準備不足、處置不當

熱門新聞

特斯拉近期宣布大降價，讓許多降價前買車的車主不滿。（路透）

特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了

2023-01-13 21:57
特斯拉（Tesla）旗下熱銷車款在歐美市場降價。 （美聯社）

發動價格戰 特斯拉調降歐美熱賣車款售價高達20%

2023-01-13 18:11
特斯拉旗下熱銷車款在美國市場降價。（路透）

特斯拉電動車調降在美售價 降幅介於6-20%

2023-01-13 04:20
兩年前Tesla Model S、X 改款式樣時，一併發表了長相奇特的 Yoke 方向盤。取自Tesla

方形方向盤太難用？Tesla Model S / X 改回傳統設計

2023-01-17 11:44
2022年電動車銷量突破里程碑，占全球新車銷量的比率首次突破10%。（美聯社）

全球電動車去年銷售比首破10% 但整體車市銷量下滑

2023-01-16 23:19
Tesla 2022年在美國市場交付了約491000輛，擠下了連三年稱霸的BMW，成為去年美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自Tesla）

擠下連3年稱霸BMW 特斯拉奪2022北美豪華品牌銷售王

2023-01-17 02:50

超人氣

更多 >
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人
大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪

大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪
忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴

忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴