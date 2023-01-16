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拓海新座駕? Toyota AE86車展限定復刻改搭新能源動力

記者陳威任／即時報導
TOYOTA特別在近期的東京改裝車展上推出兩款AE86概念車，採用新世代的電力系統及改裝氫動力引擎。（取材自TOYOTA）
TOYOTA特別在近期的東京改裝車展上推出兩款AE86概念車，採用新世代的電力系統及改裝氫動力引擎。（取材自TOYOTA）

近年來車壇吹起一陣將過往經典車款重新復刻調整過後，以全新樣貌重新與車迷們見面。除了讓經典車款能夠再寫傳奇外，也更有利於車商行銷。作為漫畫頭文字D的經典車款，Toyota AE86絕對是動漫迷和車迷都相當熟悉的車款，TOYOTA特別在近期的東京改裝車展上推出兩款AE86概念車，採用新世代的電力系統及改裝氫動力引擎，讓經典老車展現全新樣貌。

其中，AE86 H2概念車基於Trueno車身風格，配備上掀式頭燈和雙色白黑車身。從外面看起來幾乎完全是原裝的，儘管在內部已經發生了很大變化，引擎蓋下的4A-GE四缸引擎盡可能保持原樣，但對噴油嘴、燃油管和火星塞進行了改裝，以滿足氫氣系統的規格，並在後備箱中安裝了兩個源自Mirai的高壓氫氣罐，也讓這輛車不論是引擎聲音和振動都維持傳統。

AE86 H2概念車。（取材自TOYOTA）
AE86 H2概念車。（取材自TOYOTA）

AE86 H2概念車。（取材自TOYOTA）
AE86 H2概念車。（取材自TOYOTA）

後備箱中安裝了兩個源自Mirai的高壓氫氣罐。（取材自TOYOTA）
後備箱中安裝了兩個源自Mirai的高壓氫氣罐。（取材自TOYOTA）

另一個在東京改裝車展上首次亮相的是AE86 BEV概念車，它採用Levin車身和固定頭燈，並具備與AE86 H2概念車幾乎完全相同的塗裝，隱藏在金屬之下的是一個相當有趣的動力總成，電池供電系統使用來自Tundra混合動力車的電動機、來自Prius插電式混合動力車的電池組以及來自其他生產的TOYOTA和LEXUS車型的組件。

AE86 BEV概念車。（取材自TOYOTA）
AE86 BEV概念車。（取材自TOYOTA）

AE86 BEV概念車。（取材自TOYOTA）
AE86 BEV概念車。（取材自TOYOTA）

電池供電系統使用來自Tundra混合動力車的電動馬達。（取材自TOYOTA）
電池供電系統使用來自Tundra混合動力車的電動馬達。（取材自TOYOTA）

然而，最大的驚喜是手排變速箱，豐田表示它已使汽車的重量平衡盡可能接近原裝，提供了一種非常獨特的駕駛體驗，將三踏板汽車的駕駛互動性與電動汽車「強勁驅動力特性」相結合，重新打造這款1980年代問世的標誌性跑車，但這兩款車為車展限定，目前並沒有大規模生產的計畫。

雖然是電動車設定，卻採用手排變速箱讓人感到新奇。（取材自TOYOTA）
雖然是電動車設定，卻採用手排變速箱讓人感到新奇。（取材自TOYOTA）

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