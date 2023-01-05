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Sony本田首款電動車Afeela亮相 採高通數位底盤、2026交車

編譯葉亭均／綜合外電
Sony和本田汽車合資成立的公司4日在拉斯維加斯CES發表電動車新品牌「Afeela」的原型車。（歐新社）
Sony和本田汽車合資成立的公司4日在拉斯維加斯CES發表電動車新品牌「Afeela」的原型車。（歐新社）

Sony和本田汽車合資成立的電動車公司Sony Honda Mobility在4日發表電動車新品牌「Afeela」的原型車，目標2026年初推出，採用高通的數位底盤，力圖在由特斯拉稱霸、眾家爭鳴的電動車市場嶄露頭角。

Sony Honda Mobility會長水野泰秀在拉斯維加斯2023國際消費性電子展（CES）上介紹Afeela原型車，表示這款車將結合Sony和本田的專業技術，同時與高通和旗下擁有「要塞英雄」的遊戲開發大廠Epic Games合作5G聯網與娛樂功能。

水野泰秀說，Afeela將配備45個感測器，包括影像感測器、雷達和超聲波感測器，也將採用來自Epic Games的「虛幻引擎」3D創造工具。這款車的外觀充滿圓角設計，搭配亮黑車頂。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）也現身CES演說，形容這是一款「以軟體為特色的車」。Sony表示，將讓Afeela車輛持續更新，艾蒙則說，高通的驍龍（Snapdragon）數位底盤將讓這款車能支援更新作業。

Sony Honda Mobility是在去年10月正式成立，承諾在2026年初於北美和日本市場交付其首款電動車。

這也象徵Sony這家消費性電子大廠嘗試在成長飛快的電動車市場中分一杯羹，把自家的內容整合到車上娛樂系統內，也善用Sony長期來在感測器領域的強項。

電動車 高通 Honda

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