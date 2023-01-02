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車市風向標 年輕、高端與出海成廣州車展關鍵字

記者黃雅慧／即時報導
圖為1月1日，觀眾在廣州車展上參觀。新華社
圖為1月1日，觀眾在廣州車展上參觀。新華社

作為中國車市風向標之一的廣州車展於2022年12月30日開幕，展期橫跨中國元旦假期。界面新聞報導，這屆車展上，多家車企提出對2023年規劃，其中「年輕化」、「高端」與「出海」是頻繁出現的字眼，也預示未來中國車企的發展方向。

由比亞迪與賓士聯手合資的高端品牌「騰勢」將「BBA」（指賓士、BMW與奧迪）視為對手，騰勢汽車總經理兼首席共創官趙長江在車展稱，希望在燃油車向新能源車轉換的過程中高替BBA 用戶，「未來希望三分天下有其一。」。而騰勢首款中大型新能源MPV騰勢D9已在2022年8月正式上市，在此次廣州車展上，這款車型的純電版車型首次亮相。

而中國國有控股汽車品牌奇瑞汽車近期曾推出高端品牌，但市場反應不佳。不過，奇瑞並未放棄高端路線，近期，奇瑞和華為合作傳出新進展，將於今年3月發布基於華為智選車項目的新品牌計劃。奇瑞汽車營銷公司副總經理柳永超在廣州車展上肯定奇瑞高端化戰略，並強調年輕化。柳永超稱奇瑞品牌從2023年開始將有一個整體煥新的想法。「更多是面向年輕群體去開展，整個品牌後續會有一些動作。」

出海發展從2022年開始也是中國車企趨勢。中國汽車品牌哪吒在2022年開始出海，下一步，哪吒的計劃是開啟全球化。哪吒汽車副總裁兼營銷公司總裁江峰在會展上表示，「2023年，哪吒汽車全球化戰略是立足全球，以泰國為起點，輻射東盟，開拓歐盟市場，深耕海外市場。」

此外，本屆廣州車展也出現許多意外事故，比如開展前一天AIAT阿爾特汽車展台突發大火；12月31日，展館遠航汽車展出的Y7轎車疑似衝出展台，剪刀式車門還處於開啟狀態。後經相關負責人解釋意外為工作人員在放回腳墊時不小心誤觸，導致車輛滑出展台，事件沒有造成人員受傷。

12月31日第20屆廣州國際汽車展覽會迎來首個公眾日，新能源汽車展區吸引市民前來...
12月31日第20屆廣州國際汽車展覽會迎來首個公眾日，新能源汽車展區吸引市民前來參觀。 中新社

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