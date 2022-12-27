油電動力？全新Kia Carnival Hybrid偽裝測試車現身了

Kia Carnival近日出現的小改款測試車，其實是輛全新的油電版。（取材自Kia）

Kia Carnival在進入第四代車型後，在自家南韓 、台灣等市場皆得到了大量訂單，這段期間歷經新冠肺炎疫情 、車用晶片短缺導致缺工、缺料，影響產能與出車速度，且Kia光州工廠員工因為薪資結構談不攏，也曾因此罷工而中斷生產，讓Carnival的交車量從發表至今一直都很不順遂。更不用說今年還碰上了廠區為了因應明年上市的EV9純電休旅 ，而進行長達一個月的產線更新，使得Kia Carnival又再次出現暫停生產的情況。

Kia Carnival將藉由小改款車型的發表，帶來全新Hybrid油電版本。（取材自Kia）

話雖如此，原廠計畫中的新車似乎仍會如期現身。近期南韓YouTube頻道在某個地下停車場發現了與現行第四代Kia Carnival並排停放的小改款車型，儘管小改款Carnival全身穿著厚重偽裝衣，但仍可見到一些相當顯眼的部件出現變化。包括改成如同Telluride車頭上的垂直型頭燈、類似小改款Seltos上的水箱護罩設計 (可能不會有先前被原廠稱作為心電圖Heart Beat般的LED日行燈造型了)，並取消現行一體成形式的尾燈造型，改採倒L字樣、似乎亦是參考Telluride身上的尾燈模樣。

Kia在近日推出全球限量僅1000台的Stinger Tribute Edition，似乎在暗指這輛韓系轎跑即將停產。（取材自Kia）

另外，這輛Carnival偽裝車並非是單純的小改款車型，因為從底盤的細節可看出這其實是輛傳說已久的Carnival Hybrid。不過，目前關於油電版Carnival的動力資訊仍未明朗，據多家韓媒推測，車系發表四代車後首度擁有的Hybrid版本，預計可能會搭載結合油電系統的1.6 T-GDi或2.5 T-GDi，其中，G1.6 SmartStream油電渦輪目前已使用在Kia Sorento Hybrid、Hyundai Tucson Hybrid之上；在更早之前也有南韓媒體猜測Carnival Hybrid將會與Sorento Hybrid共用同一具綜效馬力可達到227hp/35.6kgm的油電系統，但只會提供前驅車型，不會有四輪驅動版本。

第四代Kia Carnival在發表後的交車狀況一直都不是很順遂。（取材自Kia）

而Kia Carnival Hybrid的問世其實也是讓Kia Stinger「刺針」停產的原因之一，因為Carnival與Stinger都是在Kia光州所下里廠區進行生產作業，Kia為了要量產油電版Carnival就勢必得改裝產線，不過如此一來將會嚴重壓縮到Stinger的產能；然而，在房車漸式微的時代下，就算Kia沒有為了生產Carnival Hybrid而犧牲Stinger，這輛韓系轎跑恐怕也會因為日益衰退的銷量而走入歷史。另外，目前原廠尚未提供任何關於Carnival Hybrid的資訊，外界推測這輛全新油電MPV預計將於明年上半年發表，並且最快在2023年6月開始投產。