比亞迪「仰望」百萬級越野車預告公布 對標賓士G-Class

從最近的網上流傳視頻中，比亞迪新款硬派越野車支持「原地調頭」的功能。(取材自太平洋汽車)

中國新能源車品牌比亞迪集團執行副總裁廉玉波22日在2022年APEC 中小企業工商論壇上透露，比亞迪將全球顛覆性的技術賦予了高端品拍「仰望」，並將在明年1月5日正式發布仰望及首款產品。而比亞迪高端品牌「仰望」百萬級越野車預告圖近日公布，將於2023年第1季亮相，新車定位於新能源硬派越野SUV。據聞這款車對標賓士EQG（賓士G-Class）。

比亞迪官網稱新款車型：「光影律動，詮釋動感形態；光影流轉，勾勒安全底蘊；光影變幻，彰顯硬派格調。」從官方公布的預告圖來看，新車應該會配備造型霸氣的進氣格柵，同時尾燈採用 L 型設計。

比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福11月16日在比亞迪第300萬輛新能源汽車 下線儀式上表示，比亞迪將發布一項顛覆性「黑科技」，並首次應用在仰望的車型上。

而業界也在議論王傳福所言的「黑科技」是什麼。在最近的網上流傳視頻中，比亞迪新款硬派越野車支持「原地調頭」的功能，可能就是王傳福所說的「黑科技」，該功能可以大大地減小整車的轉彎半徑，此前賓士EQG的宣傳片也有這個功能，也因此仰望新車被視為對標賓士。

比亞迪高端汽車品牌標誌於8日公布，其靈感源自甲骨文 「電」，表明新能源的技術和產品路線。此前，比亞迪曾透露，全新品牌仰望的定位高於騰勢，整體售價落在在人民幣80萬至150萬元之間，將運用比亞迪最尖端的汽車技術，代表比亞迪在電動化和智慧化上最強能力。與此同時，新品牌不僅採用新的標識，且在品牌、產品、銷售服務網絡、運營團隊等方面都將獨立運作。