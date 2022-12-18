我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

出純電旅行車就買？全新BMW i5 Touring偽裝車首度捕獲

記者黃俐嘉／即時報導
圖為現行BMW 5 Series Touring(G31)。（取材自BMW）
圖為現行BMW 5 Series Touring(G31)。（取材自BMW）

在大改款BMW 5 Series（原廠代號G60）頻頻以偽裝測試車姿態現身道路上後，5系列的衍生車系亦陸續出門趴趴走，包括仍舊保有內燃機的5 Series Touring旅行車 (原廠代號G61)，以及承襲最新世代7 Series模式而推出的i7純電房車，全新BMW i5也在近期展開了各式道路測試，而近日更有純電旅行車版本首度現身於街頭。

圖為全新BMW i7。（取材自BMW）
圖為全新BMW i7。（取材自BMW）

儘管全新BMW i5 Touring全身包裹了厚重的偽裝衣，但仍可見到其與燃油版本新世代5 Touring幾乎相似的外觀造型，包括流線型的外觀、與車門切齊的車門外把手設計、細長的3D立體尾燈、疑似稍微放大了點的「招牌」雙腎型水箱護罩等特徵，就連足下也搭載著紅色煞車卡鉗，唯一能分辨出來的，就只有車身上的Electrified Vehicle貼紙，與沒有排氣尾管的設定來判斷這是輛純電旅行車。

全新BMW i5 Touring偽裝車首度捕獲。（取材自Carscoops）
全新BMW i5 Touring偽裝車首度捕獲。（取材自Carscoops）

雖然此次被捕獲的偽裝車並未有幸見到其新穎內裝，但根據汽車媒體推測，全新BMW i5 Touring與i5 Sedan理應會配置與i7類似的座艙，包括採用由12.3吋數位儀表與14.9吋中控螢幕結合而成的曲面螢幕，並且導入品牌最新的iDrive 8.0車載系統。

另外，有鑑於BMW全新電動車底盤平台Neue Klasse要等到2025年後才會正式推出，因此，全新BMW i5 Touring仍將建構於現行大量使用的CLAR底盤，而這也是為何新世代BMW 5 Series依舊可以使用同一個平台推出多種動力車型的原因，就如同大改款第七代BMW 7 Series能夠同時擁有燃油版、PHEV插電版與純電車型之故。

圖為全新BMW i7內裝。（取材自BMW）
圖為全新BMW i7內裝。（取材自BMW）

電動車 汽車

上一則

南韓暫且等等 特斯拉擬先在墨西哥設首座南美工廠

延伸閱讀

對抗Model 3？全新Mercedes-Benz EQA Sedan偽裝測試中

對抗Model 3？全新Mercedes-Benz EQA Sedan偽裝測試中
全新人工智慧？BMW化名「Dee」預告將發布重磅消息

全新人工智慧？BMW化名「Dee」預告將發布重磅消息
純內燃機引擎M Car最後一舞 新BMW M2墨西哥廠正式量產

純內燃機引擎M Car最後一舞 新BMW M2墨西哥廠正式量產
邁向純電賓士之路 全球首間EQ專賣店 日本橫濱開幕

邁向純電賓士之路 全球首間EQ專賣店 日本橫濱開幕

熱門新聞

小改款美規Ford Escape。（取材自Ford）

IHS更新正面碰撞測試 15休旅車僅「這兩輛」過關

2022-12-14 03:17
歐洲如今幾乎每個國家電動車買車加養車的成本已低於汽柴油車。(路透)

轉折點終於到來？歐洲電動車成本 已低於汽柴油車

2022-12-11 23:46
BMW似乎在暗示即將推出自家全新人工智慧「Dee」。(取材自BMW、BMW Instagram)

全新人工智慧？BMW化名「Dee」預告將發布重磅消息

2022-12-15 23:22
微軟正在投資電池新創公司Group14科技。（歐新社）

微軟投資矽電池原料新創公司 電動車開發競賽加劇

2022-12-15 00:44
大改款BMW G87 M2 Coupe開始於墨西哥廠區進行投產。（取材自BMW）

純內燃機引擎M Car最後一舞 新BMW M2墨西哥廠正式量產

2022-12-11 03:10
2023 Ford GT Mk IV。（取材自Ford）

800匹馬力限量67台 最終版2023 Ford GT Mk IV登場

2022-12-13 02:20

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅