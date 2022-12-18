出純電旅行車就買？全新BMW i5 Touring偽裝車首度捕獲

圖為現行BMW 5 Series Touring(G31)。（取材自BMW）

在大改款BMW 5 Series（原廠代號G60）頻頻以偽裝測試車姿態現身道路上後，5系列的衍生車系亦陸續出門趴趴走，包括仍舊保有內燃機的5 Series Touring旅行車 (原廠代號G61)，以及承襲最新世代7 Series模式而推出的i7純電房車，全新BMW i5也在近期展開了各式道路測試，而近日更有純電旅行車版本首度現身於街頭。

圖為全新BMW i7。（取材自BMW）

儘管全新BMW i5 Touring全身包裹了厚重的偽裝衣，但仍可見到其與燃油版本新世代5 Touring幾乎相似的外觀造型，包括流線型的外觀、與車門切齊的車門外把手設計、細長的3D立體尾燈、疑似稍微放大了點的「招牌」雙腎型水箱護罩等特徵，就連足下也搭載著紅色煞車卡鉗，唯一能分辨出來的，就只有車身上的Electrified Vehicle貼紙，與沒有排氣尾管的設定來判斷這是輛純電旅行車。

全新BMW i5 Touring偽裝車首度捕獲。（取材自Carscoops）

雖然此次被捕獲的偽裝車並未有幸見到其新穎內裝，但根據汽車 媒體推測，全新BMW i5 Touring與i5 Sedan理應會配置與i7類似的座艙，包括採用由12.3吋數位儀表與14.9吋中控螢幕結合而成的曲面螢幕，並且導入品牌最新的iDrive 8.0車載系統。

另外，有鑑於BMW全新電動車 底盤平台Neue Klasse要等到2025年後才會正式推出，因此，全新BMW i5 Touring仍將建構於現行大量使用的CLAR底盤，而這也是為何新世代BMW 5 Series依舊可以使用同一個平台推出多種動力車型的原因，就如同大改款第七代BMW 7 Series能夠同時擁有燃油版、PHEV插電版與純電車型之故。