800匹馬力限量67台 最終版2023 Ford GT Mk IV登場
Ford福特汽車旗下性能最尖端的超跑Ford GT在問世多年後，近期也傳出將要收攤的計畫，當我們以為日前推出的Ford GT LM Edition版本就會是告別作時，原廠卻冷不防推出了第三代GT的最終純賽道版車型2023 Ford GT Mk IV。
2023 Ford GT Mk IV是Ford Performance與Multimatic共同開發，並由 Multimatic限量生產67輛，以向 1967年贏得利曼24小時耐力賽的初代Mk IV賽車致敬。
因此與歷代車型相比，2023 Ford GT Mk IV擁有更加精密的調校和優化的空氣動力學性能，加上其獨特的引擎和變速箱，以及軸距更長的底盤，讓它具有最高水平的性能和操控性。
在外觀上2023 Ford GT Mk IV具有原始GT的輪廓，但採用重新設計的碳纖維車身、更長的軸距和長車尾配置。LED頭燈的大部分面積與車身同色，下鼻翼有 NACA風格的氣壩，更寬的葉子板則為冷卻進氣口騰出更多空間，鋁合金輪框帶有配合空氣動力學的輪圈蓋，空力套件的面及比以往車型更加突出。
由於前葉子板輪拱通風口的設計，導致前輪後方是半露出的狀態，在造型上是一大亮點。車尾掛上了一支重新設計造型的巨大固定尾翼與雙排氣管的配置，與包覆著尾燈的加長後葉子板、大型後保桿擴散器結合，儼然就是一副賽道殺手的樣貌。
安裝在碳纖維車殼下方的則是一具專門設計的雙渦輪增壓Ecoboost引擎，由於是純賽車規格不用考慮公路掛牌限制，預計輸出將超過800 hp馬力，並透過賽車變速箱將動力傳遞到後軸。Ford並沒有提供任何價速數據，但Multimatic特種車輛運營集團執行副總Larry Holt承諾將提供「前所未有的性能水平。」
除了更長的軸距、更強大的引擎以及重新設計的空氣動力學外，2023 GT Mk IV還具有獨特的底盤設置，包括Multimatic的主動式懸吊 (ASV)。
Ford Performance Motorsports全球總監Mark Rushbrook將Ford GT Mk IV 描述為「第三代Ford GT終極型態告別作」。2023 Ford GT Mk IV將在安大略省萬錦市的工廠生產，並已經可以從官方網站訂購，起價預計在170萬美元左右。所有訂購成功的車主都將在2023年第一季度得到確認，而Multimatic將負責生產、銷售和服務。
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