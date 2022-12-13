800匹馬力限量67台 最終版2023 Ford GT Mk IV登場

2023 Ford GT Mk IV。（取材自Ford）

Ford福特汽車 旗下性能最尖端的超跑 Ford GT在問世多年後，近期也傳出將要收攤的計畫，當我們以為日前推出的Ford GT LM Edition版本就會是告別作時，原廠卻冷不防推出了第三代GT的最終純賽道版車型2023 Ford GT Mk IV。

2023 Ford GT Mk IV是Ford Performance與Multimatic共同開發，並由 Multimatic限量生產67輛，以向 1967年贏得利曼24小時耐力賽的初代Mk IV賽車 致敬。

1967 Ford GT Mk IV。（取材自Ford）

因此與歷代車型相比，2023 Ford GT Mk IV擁有更加精密的調校和優化的空氣動力學性能，加上其獨特的引擎和變速箱，以及軸距更長的底盤，讓它具有最高水平的性能和操控性。

2023 Ford GT Mk IV。（取材自Ford）

在外觀上2023 Ford GT Mk IV具有原始GT的輪廓，但採用重新設計的碳纖維車身、更長的軸距和長車尾配置。LED頭燈的大部分面積與車身同色，下鼻翼有 NACA風格的氣壩，更寬的葉子板則為冷卻進氣口騰出更多空間，鋁合金輪框帶有配合空氣動力學的輪圈蓋，空力套件的面及比以往車型更加突出。

2023 Ford GT Mk IV。（取材自Ford）

由於前葉子板輪拱通風口的設計，導致前輪後方是半露出的狀態，在造型上是一大亮點。車尾掛上了一支重新設計造型的巨大固定尾翼與雙排氣管的配置，與包覆著尾燈的加長後葉子板、大型後保桿擴散器結合，儼然就是一副賽道殺手的樣貌。

2023 Ford GT Mk IV。（取材自Ford）

安裝在碳纖維車殼下方的則是一具專門設計的雙渦輪增壓Ecoboost引擎，由於是純賽車規格不用考慮公路掛牌限制，預計輸出將超過800 hp馬力，並透過賽車變速箱將動力傳遞到後軸。Ford並沒有提供任何價速數據，但Multimatic特種車輛運營集團執行副總Larry Holt承諾將提供「前所未有的性能水平。」

2023 Ford GT Mk IV。（取材自Ford）

除了更長的軸距、更強大的引擎以及重新設計的空氣動力學外，2023 GT Mk IV還具有獨特的底盤設置，包括Multimatic的主動式懸吊 (ASV)。

Ford Performance Motorsports全球總監Mark Rushbrook將Ford GT Mk IV 描述為「第三代Ford GT終極型態告別作」。2023 Ford GT Mk IV將在安大略省萬錦市的工廠生產，並已經可以從官方網站訂購，起價預計在170萬美元左右。所有訂購成功的車主都將在2023年第一季度得到確認，而Multimatic將負責生產、銷售和服務。