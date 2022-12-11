純內燃機引擎M Car最後一舞 新BMW M2墨西哥廠正式量產

大改款BMW G87 M2 Coupe開始於墨西哥廠區進行投產。（取材自BMW）

儘管BMW尚未宣布品牌何時完全中止內燃機的開發作業，但是在XM插電猛獸問世後，便代表這家德系車廠將逐步為自家BMW M GmbH性能車系裝上Hybrid複合式動力，換句話說，在10月中旬發表的新世代G87 M2，將是BMW最後的純內燃機引擎性能之作。

大改款BMW G87 M2 Coupe與G42 2 Series Coupe一同於墨西哥廠區量產。（取材自BMW）

近日，BMW Mexico透過新聞稿表示，大改款BMW G87 M2日前已在原廠位於墨西哥 聖路易波托西 (San Luis Potosí) 廠區正式量產。在2019年起負擔部分3 Series量產作業的墨西哥廠區，也在2021年開始負責第二代G42 2 Series Coupe的生產作業，而其性能版本M2 Coupe亦理所當然地與2 Coupe於同一產線製程。

大改款BMW G87 M2 Coupe與G42 2 Series Coupe一同於墨西哥廠區量產。（取材自BMW）

為了大規模量產新世代BMW M2，共有77家供應商為G87 M2提供零件，其中26家還為此開發了新的部件，包括排氣系統、擋泥板、側裙、車軸與頭燈等。值得注意的是，BMW墨西哥廠區是品牌第四個生產M Car的工廠，而其餘三座工廠分別為位在德國 的Munich、Dingolfing，以及位於美國X系列故鄉之稱的Spartanburg廠區。

BMW墨西哥廠區是品牌第四個生產M Car的工廠。（取材自BMW）

作為BMW最後的純內燃機性能車，新世代BMW M2搭載原廠代號S58的3.0升M TwinPower Turbo直列六缸引擎，並搭配M Steptronic運動化八速手自排變速箱，最大馬力可爆發出460hp/56kgm，零百加速僅需3.9秒就能完成。

第二代M2 Coupe是BMW最後的純內燃機性能車。（取材自BMW）

而為了廣大的熱血車迷，BMW仍舊有為新世代M2提供六速手排變速箱的選擇，手排車型在零百加速表現亦有4.1秒的優異佳績，至於極速則被電子限制在250km/h，但買家若是額外加購M Driver's Package套件，則能解除封印並將極速提升至284km/h。

大改款BMW G87 M2 Coupe仍有提供六速手排變速箱供熱血車迷選擇。（取材自BMW）