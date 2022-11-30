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Tesla Semi純電卡車12月交車 已完成載重與道路測試

記者趙駿宏／即時報導
（圖：Tesla提供）
（圖：Tesla提供）

經過多年的討論、開發以及延宕，Tesla Semi卡車終於要在12月問世。而執行長Elon Musk也在推特上證實，Tesla Semi純電卡車已經完成了載重81000磅且行駛500英里(約805公里)的測試。

若Musk說的話是正確的，那麼這個測試數據將與高階車型的Semi純電卡車預設的500英里（805 公里）續航里程相同，此外，更便宜的入門車型將提供300英里（483 公里）的續航里程。

自從Tesla公布Semi卡車至今已經過了整整5年的時間，原本預計純電動Class 8 Semi Truck會在2019年交車，但隨後Tesla便將交期延後至2022年12月。儘管多次延遲，Tesla Semi宣示的續航里程仍然高於所有競爭對手，如Mercedes、Volvo、Nikola和Renault卡車。

（圖：Tesla提供）
（圖：Tesla提供）

Tesla Semi的起價為150000 美元，而續航里程更高的車型售價為180000 美元。Tesla希望在生產巔峰期每年能造出10萬輛卡車，這個產量對於連結車領域來說十分龐大，能否達成得看未來的市場狀況與Tesla的產能可推高到什麼程度了。

（圖：Tesla提供）
（圖：Tesla提供）

Tesla 推特

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