Tesla Semi純電卡車12月交車 已完成載重與道路測試

經過多年的討論、開發以及延宕,Tesla Semi卡車終於要在12月問世。而執行長Elon Musk也在推特 上證實,Tesla Semi純電卡車已經完成了載重81000磅且行駛500英里(約805公里)的測試。

若Musk說的話是正確的,那麼這個測試數據將與高階車型的Semi純電卡車預設的500英里(805 公里)續航里程相同,此外,更便宜的入門車型將提供300英里(483 公里)的續航里程。

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs!