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近550公里續航力 全新Hyundai IONIQ 6前進北美市場

記者黃俐嘉／即時報導
美規Hyundai IONIQ 6日前在洛杉磯車展中正式發表。（取材自Hyundai）
美規Hyundai IONIQ 6日前在洛杉磯車展中正式發表。（取材自Hyundai）

Hyundai電動子品牌IONIQ的第二款作品IONIQ 6純電動車，在今年7月於自家主場的釜山車展中正式發表，並且在開放預購後的首日，便斬獲了3萬7446張的訂單，創下Hyundai Motor Group現代汽車集團在南韓市場的新車預售紀錄。而這輛展現旺盛人氣的韓系純電車，日前終於在2022洛杉磯車展中發布了美規車型。

美規Hyundai IONIQ 6。（取材自Hyundai）
美規Hyundai IONIQ 6。（取材自Hyundai）

美規Hyundai IONIQ 6不論是在外型或是內裝方面皆與韓版車型相差無幾，IONIQ 6的車身尺碼仍為車長4855mm、車寬1880mm、車高1495mm、軸距2950mm，而極為流線的身形也造就了IONIQ 6有著0.22Cd值的風阻係數表現，不僅增進了駕駛在操駕的表現，更讓Hyundai IONIQ 6的續航表現比起偏向跨界休旅的IONIQ 5還要優秀。

美規Hyundai IONIQ 6。（取材自Hyundai）
美規Hyundai IONIQ 6。（取材自Hyundai）

全新Hyundai IONIQ 6在美國提供了兩種不同容量的鋰電池組，分別為配置53kWh鋰電池組的基本里程版，與77.4kWh容量的長里程版本，而53kWh鋰電池組的IONIQ 6僅在後軸配置一具電動馬達，形成一款以後輪驅動為主的純電動車，其最大馬力可輸出149hp/35.7kgm。

美規Hyundai IONIQ 6與韓版及歐規車型相同，提供兩種不同容量的鋰電池...
美規Hyundai IONIQ 6與韓版及歐規車型相同，提供兩種不同容量的鋰電池組，分別為53kWh的基礎里程版，與77.4kWh的長里程版。（取材自Hyundai）

至於配置容量為77.4kWh的鋰電池組，除了既有的後驅車型，另外還提供了在前、後軸各配置一具電動馬達的四輪驅動版本。根據原廠公布的數據顯示，長里程版本的後驅車型最大馬力為225hp/35.7kgm，而四驅車型的最大馬力則提升至320hp/61.7kgm。

依據車型不同，美規Hyundai IONIQ 6亦有後驅或四輪驅動車型可選擇。（...
依據車型不同，美規Hyundai IONIQ 6亦有後驅或四輪驅動車型可選擇。（取材自Hyundai）

另外，不論是何種車型，建構於現代汽車集團E-GMP全球電動車模組化底盤平台之上的Hyundai IONIQ 6，其全車系皆支援400V或800V的多重快速充電系統。

美規Hyundai IONIQ 6。（取材自Hyundai）
美規Hyundai IONIQ 6。（取材自Hyundai）

根據原廠提供的資訊顯示，配置77.4kWh鋰電池組的長里程版本若為後驅車型，其單次最大續航距離約可達547公里 (340英里)，若為雙馬達配置的4WD四輪驅動車型，在車輛充滿電之後最遠可跑約499公里 (310英里)。

美規Hyundai IONIQ 6長里程後驅版本最大續航距離約可達547公里。（...
美規Hyundai IONIQ 6長里程後驅版本最大續航距離約可達547公里。（取材自Hyundai）

Hyundai IONIQ 6採用撥桿式線傳換檔系統。（取材自Hyundai）
Hyundai IONIQ 6採用撥桿式線傳換檔系統。（取材自Hyundai）

在充電部分，受益於支援多重高壓快速充電系統之故，美規Hyundai IONIQ 6亦可藉由輸出功率達350kW的DC快速充電器，在18分鐘內將電量從10%補充至80%；若是在時間緊迫之下，這輛韓系純電房車還能在充電5分鐘後，為車輛增加了約105公里的續航里程。此外，Hyundai IONIQ 6採用家用10.9kW輸出功率的慢充系統充電後，則需大約花費7小時又10分鐘將電量充飽。

美規Hyundai IONIQ 6內裝。由於照片中之車輛未配置數位後視鏡，因此原...
美規Hyundai IONIQ 6內裝。由於照片中之車輛未配置數位後視鏡，因此原本會在儀表左右兩側放置螢幕的區塊，僅改成簡單的飾板呈現。（取材自Hyundai）

美規Hyundai IONIQ 6搭載雙12.3吋數位儀表與中控結合而成的螢幕。...
美規Hyundai IONIQ 6搭載雙12.3吋數位儀表與中控結合而成的螢幕。（取材自Hyundai）

另外，全新Hyundai IONIQ 6是品牌首款提供多項可藉由OTA更新配備的新車，如懸吊、煞車、自動駕駛功能、圖資導航等，日後都可藉由OTA獲得最新式的產品。而V2L (Vehicle-to-Load) 功能當然也未缺席於美規Hyundai IONIQ 6之上，在車外與車內後排座椅下方皆有配置插座供使用。

美規Hyundai IONIQ 6當然也有提供V2L功能。（取材自Hyundai...
美規Hyundai IONIQ 6當然也有提供V2L功能。（取材自Hyundai）

正式於洛杉磯車展中發表的美規Hyundai IONIQ 6，雖然尚未公布正式售價資訊，不過根據外媒〈Carscoops〉所接獲的消息顯示，這部全新純電轎車在美國的價格將有可能自40萬美元起跳，對於一般消費者而言並非是個親民價格，再加上目前韓系電動車皆尚未符合美國總統拜登通過的《降低通膨法案》電動車可獲得補助之條件，或許美規IONIQ 6未來在上市後的銷售情況可能會有點艱辛。

美規Hyundai IONIQ 6。（取材自Hyundai）
美規Hyundai IONIQ 6。（取材自Hyundai）

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