第一款電動羅密歐登場 Tonale PHEV續航里程可達80公里

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4是品牌第一款電動車型。（取材自Alfa Romeo）

隸屬Stellantis繁星聯盟旗下的義大利 品牌Alfa Romeo，自從首款休旅 Stelvio亮相之後，便象徵著這間義式浪漫跑車品牌也敵不過市場上的休旅車浪潮，踏進了充斥著SUV 的世界。而品牌又在2019日內瓦車展上發表了一輛全新小型概念休旅，這輛休旅終於在等候三年之久，於今年2月初正式誕生，並且以北義大利的托納萊山隘口 (Tonale Pass) 為名取為「Tonale」。

Alfa Romeo Tonale是品牌第二款休旅。（取材自Alfa Romeo）

事實上，Alfa Romeo Tonale代表的不僅是品牌的第二款休旅，其亦是愛快羅密歐創立以來，史上第一款以非純燃油為動力的車款，因為全新Alfa Romeo Tonale所提供的動力編成，不是配置了48V Mild Hybrid輕油電系統，就是搭配電動馬達的PHEV插電式油電混合動力，而Plug-in Hybrid版本在歐洲市場又稱作「Tonale Plug-in Hybrid Q4」，並且亦是消費者唯一可以購買的AWD四驅版本。

Alfa Rome Tonale在歐洲市場所供應的動力車型都不是純燃油為主，而是提供48V輕油電或Plug-in Hybrid Q4插電動力。（取材自Alfa Romeo）

有鑑於Alfa Romeo Tonale結合48V動力的1.5升渦輪增壓四缸引擎僅搭配前輪驅動系統，但Alfa Romeo首度推出的Tonale Plug-in Hybrid插電版本，是使用一具結合擁有120hp (90kW) 輸出電動馬達的1.3升MultiAir渦輪增壓四缸引擎，搭配六速自排變速箱，利用引擎驅動前輪、電動馬達驅動後輪的配置形成全輪驅動車型，綜效馬力也因此達到了276hp，零百加速僅需6.2秒即可完成，比起輕油電版本還快了2.5秒。

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4是品牌第一款電動車型。（取材自Alfa Romeo）

更重要的是，Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4所配置的15.5kWh鋰電池組，在經過歐洲WLTP標準測試之下，使用純電模式行駛時擁有超過80公里的續航實力，讓整輛車的總行駛里程甚至有著超過600公里的實力

而電池組若透過7.4kWh輸出功率的車載充電器充電，則可在2.5小時內將電量完全補足。

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4使用純電模式時，最遠可跑80公里。（取材自Alfa Romeo）

截至目前為止，Alfa Romeo Tonale僅先於歐洲市場亮相與發售，不過原廠仍打算將其導入北美市場，儘管「兄弟車」Dodge Hornet在美國市場已收穫了大量訂單，且動力配置亦與Tonale幾乎相同的情況下。

Alfa Romeo Tonale目前僅先在歐洲市場販售。（取材自Alfa Romeo）

對此，Alfa Romeo在Horent亮相之際曾表示不滿，認為母集團Stellantis操作失當，導致原本想要北美市場主推2.0渦輪動力的Tonale，可能得被迫退場，進而改推Tonale PHEV。只是，Dodge Horent亦有推出插電版本，價格甚至比定位較高的Alfa Romeo親民，未來愛快羅密歐要如何靠著Tonale攻佔北美市占率，似乎仍有待考驗。

Alfa Romeo Tonale。（取材自Alfa Romeo）