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Lucid入門車續航660公里 Air Pure、Air Toruing售價曝

記者黃俐嘉／即時報導
在入門車型正式揭曉後，Lucid Air車系總算是全員到齊。(取材自Lucid Motors)
在入門車型正式揭曉後，Lucid Air車系總算是全員到齊。(取材自Lucid Motors)

新創電動車廠Lucid Motors去年10月底舉辦了品牌首輛純電新車Lucid Air Dream Edition盛大的交車儀式後，等同正式宣告加入豪華純電車市場之爭。不過，Lucid Motors在當時所揭露的Air版本為高階車型Dream Edition(目前已結束預購)，爾後則依序揭曉如Air Grand Touring與象徵品牌高性能等級的Air Sapphire車型，至於最入門的版本總算藉由2023洛杉磯車展前夕正式亮相。

Lucid Air全車系。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air全車系。(取材自Lucid Motors)

Lucid Motors旗下的Air Pure與Air Touring是Air車系最易入手的兩種車型，亦使Lucid Air車系的陣容總算是全員到齊，達到了五種版本可選。首先，車系最平價的Lucid Air Pure，為一款在後軸搭載單顆電動馬達的後輪驅動純電車，其最大馬力上看480hp，從零加速至96km/h僅需3.8秒即可完成。

Lucid Air Touring。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air Touring。(取材自Lucid Motors)

Lucid Air Pure的電池組在滿電情況下，最遠可跑約660公里(410英里)，並且可支援輸出功率最高250kW的DC快充電系統(適用於AWD車型)。身為品牌最入門的車型，Air Pure售價為8萬7400元起，更是Air車系中唯一一款售價未超過10萬元的車型。此外，Air Pure還可再透過加價5500元選配成雙馬達的四輪驅動車型。

Lucid Air Pure。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air Pure。(取材自Lucid Motors)

至於往上一階的Lucid Air Touring售價則超過了10萬元，來到了10萬7400元，其為標配雙馬達的四輪驅動車型，最大馬力可達到620hp，從零加速至96km/h的成績比起Air Pure稍微縮短至3.4秒。

Lucid Air Touring內裝。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air Touring內裝。(取材自Lucid Motors)

比較特別的是，Air Touring雖然與Air Pure搭載相同、有著緊湊形體積的18個模組塊長里程鋰電池組，但Air Touring的續航里程比起入門Air Pure還小幅提升到了約684公里(425英里)，原廠甚至說道，Air Touring是整個Air車系中效能表現最好的車型。

Lucid Air Touring。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air Touring。(取材自Lucid Motors)

另外，品牌在揭曉入門款Lucid Air之際，也公布了「藍寶石」性能版Lucid Air Sapphire更多的資訊。這款採用前一、後二總共三馬達配置的純電房車，擁有最大馬力超過1200hp的實力，使其從靜止加速至96km/h僅需要1.89秒就能搞定，就連加速至160km/h也只要3.87秒。不過，Lucid Motors並未揭曉這輛三馬達高性能純電車的續航里程數據，原廠僅表示，待日後Air Sapphire即將量產前並送測後才會另行公布。

Lucid Air Pure。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air Pure。(取材自Lucid Motors)

Lucid Air Pure內裝。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air Pure內裝。(取材自Lucid Motors)

Lucid Air Sapphire。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air Sapphire。(取材自Lucid Motors)

Lucid Air Pure。(取材自Lucid Motors)
Lucid Air Pure。(取材自Lucid Motors)

電動車 洛杉磯

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