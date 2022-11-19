Lucid入門車續航660公里 Air Pure、Air Toruing售價曝

在入門車型正式揭曉後，Lucid Air車系總算是全員到齊。(取材自Lucid Motors)

新創電動車 廠Lucid Motors去年10月底舉辦了品牌首輛純電新車Lucid Air Dream Edition盛大的交車儀式後，等同正式宣告加入豪華純電車市場之爭。不過，Lucid Motors在當時所揭露的Air版本為高階車型Dream Edition(目前已結束預購)，爾後則依序揭曉如Air Grand Touring與象徵品牌高性能等級的Air Sapphire車型，至於最入門的版本總算藉由2023洛杉磯 車展前夕正式亮相。

Lucid Air全車系。(取材自Lucid Motors)

Lucid Motors旗下的Air Pure與Air Touring是Air車系最易入手的兩種車型，亦使Lucid Air車系的陣容總算是全員到齊，達到了五種版本可選。首先，車系最平價的Lucid Air Pure，為一款在後軸搭載單顆電動馬達的後輪驅動純電車，其最大馬力上看480hp，從零加速至96km/h僅需3.8秒即可完成。

Lucid Air Touring。(取材自Lucid Motors)

Lucid Air Pure的電池組在滿電情況下，最遠可跑約660公里(410英里)，並且可支援輸出功率最高250kW的DC快充電系統(適用於AWD車型)。身為品牌最入門的車型，Air Pure售價為8萬7400元起，更是Air車系中唯一一款售價未超過10萬元的車型。此外，Air Pure還可再透過加價5500元選配成雙馬達的四輪驅動車型。

Lucid Air Pure。(取材自Lucid Motors)

至於往上一階的Lucid Air Touring售價則超過了10萬元，來到了10萬7400元，其為標配雙馬達的四輪驅動車型，最大馬力可達到620hp，從零加速至96km/h的成績比起Air Pure稍微縮短至3.4秒。

Lucid Air Touring內裝。(取材自Lucid Motors)

比較特別的是，Air Touring雖然與Air Pure搭載相同、有著緊湊形體積的18個模組塊長里程鋰電池組，但Air Touring的續航里程比起入門Air Pure還小幅提升到了約684公里(425英里)，原廠甚至說道，Air Touring是整個Air車系中效能表現最好的車型。

Lucid Air Touring。(取材自Lucid Motors)

另外，品牌在揭曉入門款Lucid Air之際，也公布了「藍寶石」性能版Lucid Air Sapphire更多的資訊。這款採用前一、後二總共三馬達配置的純電房車，擁有最大馬力超過1200hp的實力，使其從靜止加速至96km/h僅需要1.89秒就能搞定，就連加速至160km/h也只要3.87秒。不過，Lucid Motors並未揭曉這輛三馬達高性能純電車的續航里程數據，原廠僅表示，待日後Air Sapphire即將量產前並送測後才會另行公布。

Lucid Air Pure。(取材自Lucid Motors)

Lucid Air Pure內裝。(取材自Lucid Motors)

Lucid Air Sapphire。(取材自Lucid Motors)