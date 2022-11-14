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蛇毒再臨？Alfa Romeo可能2023年3月推出全新超跑

記者趙駿宏／即時報導
Alfa Romeo 4C Spider。（圖：Alfa Romeo）
Alfa Romeo 4C Spider。（圖：Alfa Romeo）

根據英國媒體報導，Alfa Romeo最快可能在2023年3月推出一款超級跑車，且很可能是定制車型。

有關該車款的詳細資訊很有限，尚不清楚動力單元是採全電動還是內燃機。但在最近Alfa Romeo執行長Jean-Philippe Imparato接受「Autocar」訪問時，表示這輛車在市場上的定位尚未得到確認，這意味著它可能是一款合法上路的超級跑車。

Imparato表示：「這會是具代表性、超級性感，並且一眼就能認出是Alfa Romeo的車。不過它還沒有完成，但正在進行中，我們有很多粉絲想要一些特別的東西。」

Imparato暗示新車型會使用自行開發的底盤，聲稱自從上一次Alfa Romeo自行開發底盤已經是1969年Alfa Romeo Spider了，並表示這是一件很酷的事情。

Alfa Romeo 8C Competizione。（圖：Alfa Romeo...
Alfa Romeo 8C Competizione。（圖：Alfa Romeo）

8月份的一篇報導稱，該超跑會使用Giulia和Stelvio Quadrifoglio的2.9升V6雙渦輪增壓引擎的升級版。Imparato指出這款車會從Alfa Romeo過去的一些車型中汲取設計靈感。

「我不是唯一一個熱愛Alfa Romeo過去歷史的人。基於我們具象徵性的歷史，我們有很多奇妙的想法，在我們的每一個設計提案中，總是會找到一種我們的DNA和我們的傳統元素，你會清楚而迅速地找到它，所以我相信當你一眼看到時，你會說這就是Alfa Romeo。」

Alfa Romeo Giulia GTA。（圖：Alfa Romeo）
Alfa Romeo Giulia GTA。（圖：Alfa Romeo）

超跑 英國 DNA

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